Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию - РИА Новости, 30.11.2025
22:55 30.11.2025
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
В переговорах по украинскому урегулированию требуется "ещё больше работы", заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после встречи с украинской... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T22:55:00+03:00
2025-11-30T22:55:00+03:00
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию

Рубио заявил, что в переговорах по Украине требуется еще больше работы

Госсекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Saul Loeb
Госсекретарь США Марко Рубио. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 30 ноя — РИА Новости. В переговорах по украинскому урегулированию требуется "ещё больше работы", заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после встречи с украинской делегацией во Флориде.
«
"Речь идёт не только об условиях прекращения боевых действий. Важно и то, что позволит Украине добиться долгосрочного процветания. Думаю, в Женеве мы заложили основу, продолжили её на этой неделе и вновь продвинулись сегодня, но работы впереди ещё много. Это деликатный и сложный процесс", — сказал Рубио журналистам.
Государственный секретарь США Марко Рубио во время пресс-конференции по итогам переговоров с представителями Киева и стран Европы - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Рубио назвал переговоры по Украине в Женеве самыми продуктивными
23 ноября, 20:09
23 ноября, 20:09
 
