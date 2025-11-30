https://ria.ru/20251130/peregovory-2058799846.html
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
В переговорах по украинскому урегулированию требуется "ещё больше работы", заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио после встречи с украинской... РИА Новости, 30.11.2025
Рубио рассказал о дальнейшей работе по украинскому урегулированию
