https://ria.ru/20251130/peregovory-2058793046.html
Рубио извинился перед украинской делегацией
Рубио извинился перед украинской делегацией - РИА Новости, 30.11.2025
Рубио извинился перед украинской делегацией
Государственный секретарь США Марко Рубио извинился перед украинской делегацией за дождь в штате Флорида, где в воскресенье проходят переговоры по... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T21:49:00+03:00
2025-11-30T21:49:00+03:00
2025-11-30T21:49:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
киев
марко рубио
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_95b33bab5fb208cf3b2f63f93c868b7a.jpg
https://ria.ru/20251130/ukraina-2058782387.html
https://ria.ru/20251130/tramp-2058676117.html
https://ria.ru/20251130/ssha-2058772925.html
россия
сша
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058775098_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fdd6b94f4e863eac85bc184f9cc17258.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, киев, марко рубио, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Киев, Марко Рубио, Дмитрий Песков
Рубио извинился перед украинской делегацией
Рубио извинился перед украинской делегацией за дождь во Флориде
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Государственный секретарь США Марко Рубио извинился перед украинской делегацией за дождь в штате Флорида, где в воскресенье проходят переговоры по урегулированию конфликта на Украине, отметив, что американские власти не в силах контролировать погодные условия.
"Мы признательны, что вы приехали во Флориду
. Мы извиняемся за дождь", - сказал Рубио
делегации Украины
в присутствии журналистов.
Американский госсекретарь добавил, что не ожидал дождливой погоды в воскресенье, и отметил, что власти не в силах контролировать подобные вещи.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Российский президент Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.