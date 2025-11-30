https://ria.ru/20251130/peregovory-2058789380.html
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа - РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры представителей США и Украины в штате Флорида проходят на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club спецпосланника американского президента Стива РИА Новости, 30.11.2025
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры США и Украины проходят в элитном гольф-клубе Уиткоффа во Флориде