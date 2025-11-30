Рейтинг@Mail.ru
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа - РИА Новости, 30.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:23 30.11.2025
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа
Переговоры США и Украины проходят в гольф-клубе Уиткоффа
в мире, украина, флорида, стив уиткофф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Флорида, Стив Уиткофф
© AP Photo / Terry RennaСтив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Terry Renna
Стив Уиткофф, Марко Рубио и Джаред Кушнер на встрече с украинской делегацией
ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Переговоры представителей США и Украины в штате Флорида проходят на территории элитного гольф-клуба Shell Bay Club спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа, выяснило РИА Новости.
Согласно распространенным журналистами видео с заездом делегации Украины на площадку проведения воскресных переговоров, автомобили проезжали на закрытую территорию. На столбе у ворот расположено изображение пальмы в овале с латинской буквой S, что является логотипом Shell Bay Club - элитного гольф-клуба, доступного только для членов и по их приглашению, который расположен в районе Халландейл во Флориде. Владельцем клуба является компания Witkoff Group.
Данная организация была создана в 1997 году самим Стивом Уиткоффом, а в настоящее время возглавляет Witkoff Group сын спецпосланника президента Алекс.
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
FT назвала главный вопрос к встрече Украины и США
Вчера, 20:14
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаФлоридаСтив Уиткофф
 
 
