В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российским пенсионерам, которые обычно получают выплаты в первые 11 дней месяца, в декабре выплатят две пенсии: первую - по обычному графику, а вторую - в конце месяца за январь, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

По его словам, это связано со сложившимся опытом выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем. Если, например, пенсионер получает в этом году страховую пенсию в размере 27 125 рублей 5 числа каждого месяца, то 5 декабря ему будет выплачена эта же сумма, а в конце декабря - уже проиндексированная пенсия в размере 29 186 рублей.