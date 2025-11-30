Рейтинг@Mail.ru
В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре - РИА Новости, 30.11.2025
В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре
В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре - РИА Новости, 30.11.2025
В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре
Российским пенсионерам, которые обычно получают выплаты в первые 11 дней месяца, в декабре выплатят две пенсии: первую - по обычному графику, а вторую - в конце РИА Новости, 30.11.2025
россия, игорь балынин
Россия, Игорь Балынин
В Финансовом университете рассказали, кто получит две пенсии в декабре

Те, кто получает пенсии в первые 11 дней месяца, в декабре получат две выплаты

© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Российские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Российские рубли. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российским пенсионерам, которые обычно получают выплаты в первые 11 дней месяца, в декабре выплатят две пенсии: первую - по обычному графику, а вторую - в конце месяца за январь, рассказал РИА Новости доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.
"В декабре пенсионеры, получающие страховые пенсии в первые 11 дней месяца, получат две выплаты: в начале декабря - страховую пенсию за декабрь, в конце декабря - страховую пенсию за январь", - сказал Балынин.
По его словам, это связано со сложившимся опытом выплаты пенсий при совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем. Если, например, пенсионер получает в этом году страховую пенсию в размере 27 125 рублей 5 числа каждого месяца, то 5 декабря ему будет выплачена эта же сумма, а в конце декабря - уже проиндексированная пенсия в размере 29 186 рублей.
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
28 ноября, 02:13
Раскрыто, когда можно обратиться за пенсией до пенсионного возраста
28 ноября, 02:13
 
Россия
Игорь Балынин
 
 
