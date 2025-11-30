МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио считает, что запланированная на 1 декабря встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского - лишь повод для французского лидера "сделать фото и попытаться существовать" в контексте переговоров по урегулированию на Украине.

Также политик считает, что Макрон может оказаться "раздражающей фигурой" в контексте готовящегося плана. Говоря об украинском конфликте, Алио высказал мнение, что Макрон никогда не производил впечатления человека, который хочет мира.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.