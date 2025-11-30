МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вице-председатель французской правой партии "Национальное объединение", чью парламентскую фракцию возглавляет Марин Ле Пен, Луи Алио считает, что запланированная на 1 декабря встреча президента Франции Эммануэля Макрона и Владимира Зеленского - лишь повод для французского лидера "сделать фото и попытаться существовать" в контексте переговоров по урегулированию на Украине.
"Макрон в связи с визитом Зеленского хочет сделать фото и попытаться существовать, но все очень хорошо знают, что Макрон не существует в глазах США и американских партнеров по этим переговорам и что, к сожалению, в этом деле президент Франции не занимает того места, которое Франция должна была бы занимать", - заявил Алио в эфире радиостанции Europe 1.
Также политик считает, что Макрон может оказаться "раздражающей фигурой" в контексте готовящегося плана. Говоря об украинском конфликте, Алио высказал мнение, что Макрон никогда не производил впечатления человека, который хочет мира.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.