Россия будет непобедимой, заявил патриарх Кирилл
Религия
Религия
 
15:32 30.11.2025 (обновлено: 15:47 30.11.2025)
Россия будет непобедимой, заявил патриарх Кирилл
россия, москва, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Россия, Москва, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Россия будет непобедимой, заявил патриарх Кирилл

Патриарх Кирилл заявил, что Россия сильна не только оружием, но и силой духа

МОСКВА ,30 ноя – РИА Новости. Россия будет непобедимой, потому что она обладает не только оружием, но и силой народа, силой духа, которая формируется православной верой и близостью к Господу, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Россия будет непобедимой, потому что сила народа - это силы страны. Это не только сила денег или сила оружия, a это еще сила духа. А для нашего народа она формируется именно православной верой, близостью к Господу. Люди чувствуют помощь Господа и откликаются и молитвой, и добрыми делами", - сказал патриарх в воскресенье после совершении чина Великого освящения и проведения Божественной литургии в новоосвященном храме Похвалы Пресвятой Богородицы в Зябликове в Москве.
По его словам, Россия является примером для очень многих стран, в которых растет число безбожников.
"В соответствии с этим увеличивается и количество различного рода нравственных проступков и преступлений. Потеря веры сопровождается деградацией общественной, а нередко и политической жизни", - сказал глава Русской православной церкви.
Президент РФ Владимир Путин и патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Патриарх Кирилл тратит много сил в служении России, отметил Путин
20 ноября, 15:54
 
