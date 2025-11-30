Рейтинг@Mail.ru
Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте - РИА Новости, 30.11.2025
02:21 30.11.2025 (обновлено: 02:34 30.11.2025)
Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте
Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала РИА... РИА Новости, 30.11.2025
Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте

Депутат Дрожжина: каждый может бесплатно поставить отметку об ИНН в паспорте

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Каждый гражданин России имеет право бесплатно поставить отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорте, рассказала РИА Новости депутат Госдумы Юлия Дрожжина.
"Каждый гражданин России имеет право по своему желанию внести отметку о присвоенном идентификационном номере налогоплательщика (ИНН) в паспорт. Такая возможность предусмотрена постановлением правительства РФ № 32 от 22 января 2002 года", - заявила РИА Новости Дрожжина.
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 06.10.2025
В Госдуме предложили разрешить предъявлять полиции цифровой паспорт
6 октября, 22:21
По словам парламентария, поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Она добавила, что основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), также при желании гражданин может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательное условие, так как данные в любом случае проверяются налоговым органом.
"Отметка об ИНН в паспорте не заменяет само свидетельство, однако она действительно может упростить ряд процедур: оформление гражданско-правовых договоров, сделки с недвижимостью, подтверждение сведений о доходах (в том числе при назначении пенсии), а также проверку данных при подаче документов", - подчеркнула депутат.
Дрожжина уточнила, что внесение ИНН в паспорт - добровольное решение гражданина.
"Это дополнительный инструмент, который дает возможность быстрее подтверждать личные данные в ситуациях, где это требуется", - заключила она.
Утеря паспорта - РИА Новости, 1920, 26.11.2025
Что делать, если потерял паспорт: пошаговая инструкция 2025 года
26 ноября, 21:41
 
Юлия Дрожжина
 
 
