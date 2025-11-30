Россиянам рассказали о новой отметке в паспорте

По словам парламентария, поставить такую отметку можно в любом налоговом органе, который обслуживает физических лиц. Она добавила, что основанием для проставления штампа служат сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН), также при желании гражданин может предъявить свидетельство или уведомление о присвоении ИНН, но это не обязательное условие, так как данные в любом случае проверяются налоговым органом.