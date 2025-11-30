https://ria.ru/20251130/orban-2058760252.html
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров - РИА Новости, 30.11.2025
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным готовился в Кремле к этим переговорам, все условия для этого ему... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:03:00+03:00
2025-11-30T17:03:00+03:00
2025-11-30T17:03:00+03:00
венгрия
россия
владимир путин
виктор орбан
дмитрий песков
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058452752_0:0:3302:1858_1920x0_80_0_0_6e912b25faf98456a9360abc03d70746.jpg
https://ria.ru/20251128/peskov-2058520697.html
венгрия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058452752_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_69e32aecfcbbac84c11c6739569b0fdb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
венгрия, россия, владимир путин, виктор орбан, дмитрий песков, санкции в отношении россии
Венгрия, Россия, Владимир Путин, Виктор Орбан, Дмитрий Песков, Санкции в отношении России
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров
Песков рассказал, что Орбан в Кремле готовился к переговорам с Путиным