Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров - РИА Новости, 30.11.2025
17:03 30.11.2025
Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным готовился в Кремле к этим переговорам, все условия для этого ему... РИА Новости, 30.11.2025
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после российско-венгерских переговоров в Москве
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после российско-венгерских переговоров в Москве
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным готовился в Кремле к этим переговорам, все условия для этого ему были обеспечены, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Встреча Путина с Орбаном состоялась в пятницу, 28 ноября. Переговоры в Кремле продолжались почти четыре часа. При этом встреча началась не сразу по прибытии премьера Венгрии в Кремль, а только 35 минут спустя.
«
"Он готовился к переговорам здесь, в Кремле. Были обеспечены все условия для этого", - объяснил Песков получасовой зазор между приездом премьера Венгрии в Кремль и началом его встречи с Путиным.
Об этом пресс-секретарь президента рассказал в комментарии журналисту "России 1" Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".
Песков прокомментировал встречу Путина и Орбана
28 ноября, 21:47
Песков прокомментировал встречу Путина и Орбана
28 ноября, 21:47
 
Венгрия Россия Владимир Путин Виктор Орбан Дмитрий Песков Санкции в отношении России
 
 
