Песков объяснил зазор между приездом Орбана в Кремль и началом переговоров

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан перед встречей с президентом России Владимиром Путиным готовился в Кремле к этим переговорам, все условия для этого ему были обеспечены, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.