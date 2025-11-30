Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери, особенно это касается молодежи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника он получил в 1998 году.

"Три из четырех россиян относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают еще 19% респондентов. Лишь один процент граждан выразил отрицательное отношение, а пять процентов затруднились с ответом или впервые услышали о празднике", — говорится в релизе.

Примечательно, что молодежь относится к празднику с большим теплом, чем старшее поколение: 78% опрошенных в возрасте до 35 лет оценили его позитивно.

Среди женщин положительное отношение к Дню матери выразили 79%, в то время как среди мужчин — 71%.