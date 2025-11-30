Рейтинг@Mail.ru
09:06 30.11.2025 (обновлено: 10:46 30.11.2025)
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери, особенно это касается молодежи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
общество, россия, день матери
Общество, Россия, День матери
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери

Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери, особенно это касается молодежи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.

День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника он получил в 1998 году.

Женщина с ребенком за рабочим столом - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
В Госдуме предложили выплачивать материнскую зарплату многодетным
01:11
"Три из четырех россиян относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают еще 19% респондентов. Лишь один процент граждан выразил отрицательное отношение, а пять процентов затруднились с ответом или впервые услышали о празднике", — говорится в релизе.
Примечательно, что молодежь относится к празднику с большим теплом, чем старшее поколение: 78% опрошенных в возрасте до 35 лет оценили его позитивно.
Среди женщин положительное отношение к Дню матери выразили 79%, в то время как среди мужчин — 71%.
Кроме того, авторы сравнили отношение общества к Дню матери и отмечаемому в конце октября Дню отца и отметили, что мужской праздник воспринимается спокойнее. Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом месяце, День отца одобрили 56% респондентов, а еще 29% настроены нейтрально. На это влияют его относительная новизна и более трепетное отношение общества к матерям, предположили аналитики.
Ребенок дарит открытку на День матери - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Главное слово в каждой судьбе. Что вы знаете о Дне матери?
08:00
 
ОбществоРоссияДень матери
 
 
