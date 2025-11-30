https://ria.ru/20251130/opros-2058694568.html
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери - РИА Новости, 30.11.2025
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери, особенно это касается молодежи, показало исследование SuperJob для РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:06:00+03:00
2025-11-30T09:06:00+03:00
2025-11-30T10:46:00+03:00
общество
россия
день матери
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058408470_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_32951575e93c75afc64faa2f23409e8a.jpg
https://ria.ru/20251130/semya-2058671548.html
https://ria.ru/20251130/prazdnik-2058214134.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058408470_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02d6f76a91be9ddcbbe862dde3b79a58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, день матери
Общество, Россия, День матери
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Три четверти россиян с теплом относятся к Дню матери, особенно это касается молодежи, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября. Официальный статус праздника он получил в 1998 году.
"Три из четырех россиян относятся к этой дате положительно, нейтральную позицию занимают еще 19% респондентов. Лишь один процент граждан выразил отрицательное отношение, а пять процентов затруднились с ответом или впервые услышали о празднике", — говорится в релизе.
Примечательно, что молодежь относится к празднику с большим теплом, чем старшее поколение: 78% опрошенных в возрасте до 35 лет оценили его позитивно.
Среди женщин положительное отношение к Дню матери выразили 79%, в то время как среди мужчин — 71%.
Кроме того, авторы сравнили отношение общества к Дню матери и отмечаемому в конце октября Дню отца и отметили, что мужской праздник воспринимается спокойнее. Согласно результатам исследования, проведенного в прошлом месяце, День отца одобрили 56% респондентов, а еще 29% настроены нейтрально. На это влияют его относительная новизна и более трепетное отношение общества к матерям, предположили аналитики.