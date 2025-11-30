Рейтинг@Mail.ru
18:25 30.11.2025
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества
ОПЕК+ поручил разработать план для достижения целей Хартии сотрудничества

© AP Photo / Hans PunzШтаб-квартира ОПЕК в Вене
Штаб-квартира ОПЕК в Вене - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Штаб-квартира ОПЕК в Вене. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. ОПЕК+ поручил Секретариату ОПЕК проработать план для достижения целей Хартии сотрудничества и представить его на следующей встрече всех глав делегаций, которая пройдет 7 июня 2026 года, сообщается в коммюнике по итогам заседания в воскресенье.
"Подтвердил рамки Хартии сотрудничества, подписанной 2 июля 2019 года, и попросил Секретариат ОПЕК разработать план и преобразовать его в программы для достижения всех целей соглашения, как это было первоначально предусмотрено, и представить его 41-й министерской встрече ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК", - говорится в сообщении.
Ранее ОПЕК сообщил, что следующая встреча всех глав делегаций ОПЕК+ пройдет 7 июня 2026 года.
Нефтяной станок-качалка - РИА Новости, 1920, 31.05.2025
Эксперт оценил вероятность снижения мировых цен на нефть к концу года
