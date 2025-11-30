https://ria.ru/20251130/oon-2058703856.html
В ООН заявили об угрозе голода в пяти странах
Проблема голода в Судане, Южном Судане, Гаити и Мали вызывает особую озабоченность, а в секторе Газа около 2 миллионов людей находятся под угрозой голодной... РИА Новости, 30.11.2025
в мире
судан
южный судан
гаити
оон
судан
южный судан
гаити
В ООН заявили об угрозе голода в пяти странах
Кобяков: в Газе около двух миллионов людей находятся под угрозой голодной смерти
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Проблема голода в Судане, Южном Судане, Гаити и Мали вызывает особую озабоченность, а в секторе Газа около 2 миллионов людей находятся под угрозой голодной смерти, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Наибольшую озабоченность вызывает Палестина
(сектор Газа), Судан
, Южный Судан
, Гаити
и Мали
. Население этих стран уже столкнулось с голодом, риском голода или катастрофическим уровнем тяжелого отсутствия продовольственной безопасности", - сказал Кобяков.
Он подчеркнул, что в Газе около 2 миллионов человек находятся под угрозой голодной смерти. По данным центрального статистического бюро Палестины, население сектора в 2024 году составляло 2,13 миллиона человек.