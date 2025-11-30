В ООН заявили об угрозе голода в пяти странах

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Проблема голода в Судане, Южном Судане, Гаити и Мали вызывает особую озабоченность, а в секторе Газа около 2 миллионов людей находятся под угрозой голодной смерти, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.