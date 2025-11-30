https://ria.ru/20251130/oon-2058697767.html
В ООН дали прогноз по голоду в мире
В ООН дали прогноз по голоду в мире - РИА Новости, 30.11.2025
В ООН дали прогноз по голоду в мире
Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T09:33:00+03:00
2025-11-30T09:33:00+03:00
2025-11-30T09:33:00+03:00
россия
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_0:146:3120:1900_1920x0_80_0_0_3307ee671c5f17e3d2e977f119b1c58b.jpg
https://ria.ru/20251130/rossija-2058694382.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98206/66/982066616_196:0:2923:2045_1920x0_80_0_0_744cbe5805c779c163637b5f88ab71dd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон
В ООН дали прогноз по голоду в мире
Рябков: 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Согласно прогнозу, 512 миллионов человек будут страдать от голода в 2030 году, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Согласно текущему прогнозу, в 2030 году при сохранении нынешней динамики 512 миллионов наших соседей по планете будут страдать от хронического недоедания, причём 60% из них будут жить в Африке", - сказал Кобяков.
По его словам, такие данные говорят о том, что нужно активизировать международное сотрудничество, кратно увеличить финансирование сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственных цепочек.