В ООН оценили ситуацию с голодом в мире
30.11.2025
В ООН оценили ситуацию с голодом в мире
Более 735 миллионов человек, по предварительным данным, страдают от голода, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
В ООН оценили ситуацию с голодом в мире
Кобяков: более 735 миллионов человек страдают от голода в 2025 году
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 735 миллионов человек, по предварительным данным, страдают от голода, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"По предварительным оценкам, в 2025 году примерно 9,1% мирового населения страдают от голода. Это более чем 735 миллионов, которым не хватает еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей организма, здоровой и активной жизни. С одной стороны, если принять во внимание рост земного населения — это сокращение доли, определенный успех. С другой стороны, это отставание от тех ориентиров, которые мы себе поставили", - сказал Кобяков.