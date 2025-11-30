Рейтинг@Mail.ru
В ООН оценили ситуацию с голодом в мире
09:28 30.11.2025 (обновлено: 09:31 30.11.2025)
В ООН оценили ситуацию с голодом в мире
В ООН оценили ситуацию с голодом в мире

Кобяков: более 735 миллионов человек страдают от голода в 2025 году

© РИА Новости / Сергей Гунеев
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Здание Организации объединенных наций в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 735 миллионов человек, по предварительным данным, страдают от голода, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"По предварительным оценкам, в 2025 году примерно 9,1% мирового населения страдают от голода. Это более чем 735 миллионов, которым не хватает еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей организма, здоровой и активной жизни. С одной стороны, если принять во внимание рост земного населения — это сокращение доли, определенный успех. С другой стороны, это отставание от тех ориентиров, которые мы себе поставили", - сказал Кобяков.
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
09:05
 
