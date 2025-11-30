В ООН оценили ситуацию с голодом в мире

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Более 735 миллионов человек, по предварительным данным, страдают от голода, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

"По предварительным оценкам, в 2025 году примерно 9,1% мирового населения страдают от голода. Это более чем 735 миллионов, которым не хватает еды для удовлетворения базовых физиологических потребностей организма, здоровой и активной жизни. С одной стороны, если принять во внимание рост земного населения — это сокращение доли, определенный успех. С другой стороны, это отставание от тех ориентиров, которые мы себе поставили", - сказал Кобяков.