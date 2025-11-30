https://ria.ru/20251130/oon-2058695741.html
В ООН назвали причины голода в мире
в мире
россия
оон
в мире, россия, оон
В ООН назвали причины голода в мире
Кобяков: причинами голода в мире являются конфликты и стихийные бедствия
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом… Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции", - сказал Кобяков.
По его данным, в 2024 году в мире голодали от 638 до 720 миллионов людей, это порядка 7,8 -8,8% населения планеты, или каждый 11-12-й ее житель.
"За (2024 – ред.) год среднее число голодающих составило 673 миллиона. Это указывает на снижение количества голодающих на 15 миллионов по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона по сравнению с 2022 годом", - добавил Кобяков.