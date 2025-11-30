В ООН назвали причины голода в мире

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.

"Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом… Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции", - сказал Кобяков.

По его данным, в 2024 году в мире голодали от 638 до 720 миллионов людей, это порядка 7,8 -8,8% населения планеты, или каждый 11-12-й ее житель.