В ООН назвали причины голода в мире - РИА Новости, 30.11.2025
09:17 30.11.2025
В ООН назвали причины голода в мире
Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в... РИА Новости, 30.11.2025
РИА Новости
Новости
В ООН назвали причины голода в мире

Здание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке
Здание ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Мировое сообщество пока не может справиться с проблемой голода, причины – вооруженные конфликты, стихийные бедствия и экономические потрясения, заявил в интервью РИА Новости директор отделения Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по связям с РФ Олег Кобяков.
"Мы вынуждены признать, что мировое сообщество пока не может справиться с голодом… Причины — вооруженные конфликты, стихийные бедствия, последствия коронавирусной пандемии и прочие геополитические и экономические потрясения, которые, в частности, привели к скачку продовольственной инфляции", - сказал Кобяков.
По его данным, в 2024 году в мире голодали от 638 до 720 миллионов людей, это порядка 7,8 -8,8% населения планеты, или каждый 11-12-й ее житель.
"За (2024 – ред.) год среднее число голодающих составило 673 миллиона. Это указывает на снижение количества голодающих на 15 миллионов по сравнению с 2023 годом и на 22 миллиона по сравнению с 2022 годом", - добавил Кобяков.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
ООН оценила продовольственную ситуацию в России
