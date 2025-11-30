Экс-генсек ОДКБ прокомментировал разногласия в организации

МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Имеющиеся в Организации Договора о коллективной безопасности разногласия по ряду вопросов не свидетельствуют о кризисе в ней, заявил экс-генсек ОДКБ Станислав Зась.
"Нет в мире такой международной организации, где все бы страны одинаково оценивали ситуацию, одинаково проводили политику и у всех были бы одинаковые интересы. Такого не бывает. Поэтому надо к этому относиться нормально. Это не говорит о каком-то кризисе в организации", - сказал он в интервью телеканалу СТВ.
Экс-генсек призвал участников ОДКБ сообща обсуждать проблемы, доводить свои позиции до партнеров.
"И еще очень важно во всей этой политике при разности интересов не действовать во вред друг другу. Иначе это будет подрыв организации", - подчеркнул Зась.
Ранее президент России Владимир Путин назвал работу ОДКБ элементом стабильности в современных неспокойных условиях.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке заявил, что в современной конфигурации безопасности на евразийском пространстве организация сохраняет свою актуальность. При этом он призвал постоянно адаптировать ОДКБ к меняющимся вызовам и угрозам безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них.