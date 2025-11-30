В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Курсанта Военной академии в Одессе Павла Столбуна довели до самоубийства: над ним издевались пять сержантов, а командиры взводов снимали это на видео, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В одесской Военной академии доведен до суицида курсант. Павла Столбуна нашли (мертвым - ред.)... возле расположения факультета военной разведки и сил специальных операций. За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов", - сказал собеседник агентства.
Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку и печенье с горчицей с грязного пола, запивать это маслом, а потом добавляли 200 грамм соли в двухлитровые бутылки воды и заставляли все это выпить, отметил он.
"При этом это все происходило на глазах командиров взводов, которые снимали это на видео. В расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых", - сказал представитель силовых структур.
После одного из таких случаев один из курсантов покончил с собой, добавил он.
Жертвами издевательств, по его словам, стали еще двое курсантов после того, как они украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков.
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
9 августа, 09:19
"Руководством академии было введено коллективное наказание за данный проступок для всего курса — запрет ходить в магазин. А сержанты решили собственноручно расправиться с виновными", - сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что бывшему врио начальника Военной академии было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и безосновательном начислении более миллиона гривен (около 24 тысяч долларов) одному из военнослужащих.
"Экс-чиновник, ранее занимавший должность заместителя начальника академии, в период своей деятельности сознательно способствовал незаконному начислению денежных выплат военнослужащему, длительное время находившемуся за пределами Украины", - сказал он.