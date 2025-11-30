Рейтинг@Mail.ru
В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:23 30.11.2025 (обновлено: 11:26 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/odessa-2058710245.html
В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства
В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства - РИА Новости, 30.11.2025
В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства
Курсанта Военной академии в Одессе Павла Столбуна довели до самоубийства: над ним издевались пять сержантов, а командиры взводов снимали это на видео, сообщили... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:23:00+03:00
2025-11-30T11:26:00+03:00
происшествия
одесса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_0:288:3129:2048_1920x0_80_0_0_7161b5dbd34a8a0606824fc47344c10d.jpg
https://ria.ru/20250317/ganul-2005581734.html
https://ria.ru/20250809/plennyy-2034296019.html
https://ria.ru/20250918/komandir-2042847837.html
одесса
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0a/1822929760_398:0:3129:2048_1920x0_80_0_0_327065fa884f8c3f92cb171af7fa0ab9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, одесса
Происшествия, Одесса
В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства

В Одессе украинские командиры довели курсанта военной академии до самоубийства

© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott BiВид на Одесский порт
Вид на Одесский порт - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : U.S. Navy/Petty Officer 1st Class Scott Bi
Вид на Одесский порт. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Курсанта Военной академии в Одессе Павла Столбуна довели до самоубийства: над ним издевались пять сержантов, а командиры взводов снимали это на видео, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В одесской Военной академии доведен до суицида курсант. Павла Столбуна нашли (мертвым - ред.)... возле расположения факультета военной разведки и сил специальных операций. За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов", - сказал собеседник агентства.
Задержание подозреваемого в убийстве одесского нациста Демьяна Ганула - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Украинские СМИ: подозреваемый в убийстве Ганула лечился в психбольнице
17 марта, 19:37
Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку и печенье с горчицей с грязного пола, запивать это маслом, а потом добавляли 200 грамм соли в двухлитровые бутылки воды и заставляли все это выпить, отметил он.
"При этом это все происходило на глазах командиров взводов, которые снимали это на видео. В расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых", - сказал представитель силовых структур.
После одного из таких случаев один из курсантов покончил с собой, добавил он.
Жертвами издевательств, по его словам, стали еще двое курсантов после того, как они украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Украинский пленный рассказал, как оказался на фронте
9 августа, 09:19
"Руководством академии было введено коллективное наказание за данный проступок для всего курса — запрет ходить в магазин. А сержанты решили собственноручно расправиться с виновными", - сказал он.
Собеседник агентства напомнил, что бывшему врио начальника Военной академии было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и безосновательном начислении более миллиона гривен (около 24 тысяч долларов) одному из военнослужащих.
"Экс-чиновник, ранее занимавший должность заместителя начальника академии, в период своей деятельности сознательно способствовал незаконному начислению денежных выплат военнослужащему, длительное время находившемуся за пределами Украины", - сказал он.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Источник: командир украинского погранотряда бросил подчиненных ради отпуска
18 сентября, 22:25
 
ПроисшествияОдесса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала