В Одессе курсанта военной академии довели до самоубийства

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Курсанта Военной академии в Одессе Павла Столбуна довели до самоубийства: над ним издевались пять сержантов, а командиры взводов снимали это на видео, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В одесской Военной академии доведен до суицида курсант. Павла Столбуна нашли (мертвым - ред.)... возле расположения факультета военной разведки и сил специальных операций. За день до этого он стал объектом издевательств со стороны пятерых сержантов", - сказал собеседник агентства.

Со слов очевидцев, сержанты вынуждали курсантов есть тушенку и печенье с горчицей с грязного пола, запивать это маслом, а потом добавляли 200 грамм соли в двухлитровые бутылки воды и заставляли все это выпить, отметил он.

"При этом это все происходило на глазах командиров взводов, которые снимали это на видео. В расположение первокурсников приходил старшина с другого курса и избивал молодых", - сказал представитель силовых структур.

После одного из таких случаев один из курсантов покончил с собой, добавил он.

Жертвами издевательств, по его словам, стали еще двое курсантов после того, как они украли из соседнего магазина несколько банок энергетиков.

"Руководством академии было введено коллективное наказание за данный проступок для всего курса — запрет ходить в магазин. А сержанты решили собственноручно расправиться с виновными", - сказал он.

Собеседник агентства напомнил, что бывшему врио начальника Военной академии было предъявлено обвинение в злоупотреблении служебным положением и безосновательном начислении более миллиона гривен (около 24 тысяч долларов) одному из военнослужащих.