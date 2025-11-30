ОАЭ осудили удары Израиля по пригородам Дамаска

ДУБАЙ, 30 ноя - РИА Новости. ОАЭ резко осудили удары Израиля по пригородам Дамаска и призвали международное сообщество остановить повторяющиеся нападения на территорию Сирии, говорится в заявлении МИД ОАЭ.
"Объединенные Арабские Эмираты решительно осудили опасную эскалацию Израиля на территории Сирии и нападения на деревни в провинции Риф-Дамаск, подтвердив свое категорическое неприятие любого посягательства на суверенитет Сирии и угроз ее безопасности и стабильности", - говорится в заявлении МИД ОАЭ.
В пятницу телеканал Syria TV сообщил, что израильская авиация начала наносить удары по поселению Бейт-Джан, расположенному в 50 километрах от сирийской столицы. По предварительным данным, погибли не менее 13 мирных граждан, включая женщин и детей, ранения получили 25 человек. Ударам израильских ВВС предшествовал инцидент, произошедший между израильскими военными, которые проводили рейд в Бейт-Джан с задержаниями, и местными жителями, которые окружили военную колонну.
В своем заявлении министерство иностранных дел ОАЭ призвало международное сообщество принять немедленные меры для прекращения повторяющихся нападений на территорию Сирии и предотвращения любой эскалации, которая может усилить региональную напряженность и поставить под угрозу региональный и международный мир и безопасность.
После смены власти в Дамаске в декабре 2024 года израильская армия начала регулярно проводить рейды в провинциях Дераа и Кунейтра на юге Сирии, при этом устанавливаются блокпосты и проводятся задержания местных жителей. Дамаск в свою очередь неоднократно призывал мировое сообщество оказать давление на Тель-Авив с целью прекращения агрессивных действий, которые, по словам президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа, угрожают стабильности не только САР, но и всего региона в целом.
В декабре 2024 года после смены власти в Сирии премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что соглашение о разъединении сил с Сирией на Голанских высотах, достигнутое вскоре после войны Судного дня 1973 года, утратило силу, так как сирийские военные покинули свои позиции. Нетаньяху подчеркнул, что вместе с министром обороны и при полной поддержке кабинета министров он отдал приказ армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять зону разграничения и контролирующие ее позиции.