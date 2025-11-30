https://ria.ru/20251130/nikolaev-2058766759.html
В Николаеве прогремел новый взрыв
В Николаеве прогремел новый взрыв
В Николаеве прогремел новый взрыв
Еще один взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины, сообщил мэр города Александр Сенкевич. РИА Новости, 30.11.2025
В Николаеве прогремел новый взрыв
В южном украинском городе Николаев прогремел еще один взрыв