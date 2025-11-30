Рейтинг@Mail.ru
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:40 30.11.2025 (обновлено: 16:08 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/netanjahu-2058725375.html
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании - РИА Новости, 30.11.2025
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании
Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по давним уголовным делам, передает 12-й канал израильского... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:40:00+03:00
2025-11-30T16:08:00+03:00
в мире
израиль
сша
биньямин нетаньяху
ицхак герцог
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_0:83:3077:1813_1920x0_80_0_0_d346eb522a65bcb3e5ae93a275b10bfb.jpg
https://ria.ru/20251120/izrail-2056160590.html
https://ria.ru/20251024/tramp-2050273786.html
израиль
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/13/2049213935_133:0:2862:2047_1920x0_80_0_0_35565dedd6ca6e8d2264180592b179ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, сша, биньямин нетаньяху, ицхак герцог, дональд трамп
В мире, Израиль, США, Биньямин Нетаньяху, Ицхак Герцог, Дональд Трамп
Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании

Нетаньяху подал президенту Израиля Герцогу официальное прошение о помиловании

© AP Photo / Alex KolomienskyПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Alex Kolomiensky
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по давним уголовным делам, передает 12-й канал израильского телевидения.
"Премьер-министр Нетаньяху подал президенту официальное прошение о помиловании", — говорится в сообщении.
Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до оглашения какого-либо решения. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.
Вид на Тель-Авив - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В офисе Нетаньяху обнаружили конверт с неизвестным содержимым
20 ноября, 00:59
Сам премьер заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе. Целью обвинений против себя он называл его свержение. По его словам, он неоднократно избирался главой правительства Израиля на демократических выборах и получал общественное доверие, чтобы реализовывать исторические задачи.
Ранее канцелярия президента Израиля объявила о получении письма от Дональда Трампа, в котором американский лидер призвал добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху. Герцог в ответ заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.
В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия, слушания начались в декабре 2024 года. Его подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства в новостях. В одном из таких дел речь идет о принятии закона, который бы ограничивал возможности газеты-конкурента.
В другом деле его подозревают в получении дорогих подарков от олигарха и голливудского продюсера Арнона Мильчина. Эксклюзивные сигары и шампанское следствие оценило почти в 300 тысяч долларов.
Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Трамп усилил давление на Нетаньяху, пишут СМИ
24 октября, 09:27
 
В миреИзраильСШАБиньямин НетаньяхуИцхак ГерцогДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала