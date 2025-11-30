Нетаньяху подал президенту Израиля прошение о помиловании

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 ноя — РИА Новости. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху подал президенту Ицхаку Герцогу прошение о помиловании по давним уголовным делам, передает 12-й канал израильского телевидения.

"Премьер-министр Нетаньяху подал президенту официальное прошение о помиловании", — говорится в сообщении.

Речь идет об исключительном прошении, так как оно было подано до оглашения какого-либо решения. Израильский политический источник пояснил РИА Новости, что в некоторых случаях у президента страны есть полномочия помиловать гражданина без признания им вины.

Сам премьер заявил, что прекращение судебных разбирательств против него отвечает национальным интересам и поможет предотвратить дальнейший раскол в обществе. Целью обвинений против себя он называл его свержение. По его словам, он неоднократно избирался главой правительства Израиля на демократических выборах и получал общественное доверие, чтобы реализовывать исторические задачи.

Ранее канцелярия президента Израиля объявила о получении письма от Дональда Трампа , в котором американский лидер призвал добиться прекращения уголовных разбирательств в отношении Нетаньяху. Герцог в ответ заявил, что для этого нужно официальное прошение со стороны того, кто ходатайствует о президентском помиловании.

В отношении Нетаньяху расследуются несколько уголовных дел о мошенничестве и обмане общественного доверия, слушания начались в декабре 2024 года. Его подозревают в лоббировании интересов владельцев крупнейших СМИ в обмен на благосклонное освещение деятельности главы правительства в новостях. В одном из таких дел речь идет о принятии закона, который бы ограничивал возможности газеты-конкурента.