В МВД рассказали, как избежать мошенничества на китайских маркетплейсах - РИА Новости, 30.11.2025
11:39 30.11.2025
В МВД рассказали, как избежать мошенничества на китайских маркетплейсах
Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках
Россия
В МВД рассказали, как избежать мошенничества на китайских маркетплейсах

МВД: мошенники в Китае используют схемы с фейковыми трек-номерами

Покупка в интернете с помощью кредитной карты
Покупка в интернете с помощью кредитной карты. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит проверять трек-номер заказа через независимые сервисы и анализировать отзывы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Отмечается, что мошенники на популярных китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами, отзывами, написанными нейросетями, "зеркалами" известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа.
"Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы: Почта России, Cainiao и другие. Если статус "завис" или расходится с данными - это тревожный сигнал", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.
Также правоохранители рассказали, что стоит анализировать отзывы, так как новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком "накрутки". Стоит искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам.
"Читайте описание до конца - в нём часто скрывают реальную комплектацию или статус "реплики". Сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква - и вы в поддельном "официальном" магазине", - добавили в МВД.
В управлении также посоветовали общаться с продавцом до оплаты, так как его уклончивые ответы или отсутствие реакции могут стать поводом отказаться от покупки.
Правоохранители рассказали, что не стоит соглашаться на дополнительные оплаты. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано "ожидает отправки".
"При проблеме - открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств - тем выше шанс на полный возврат", - сообщили в управлении.
В заключение в МВД отметили, что маркетплейсы стараются защищать покупателей, только если граждане проявляют бдительность. Стоит всегда проверять детали заказа, прежде чем оплачивать его.
