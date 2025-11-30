В МВД рассказали, как избежать мошенничества на китайских маркетплейсах

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники на китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами и нейросетевыми отзывами, чтобы обезопасить себя при онлайн-покупках, стоит проверять трек-номер заказа через независимые сервисы и анализировать отзывы, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Отмечается, что мошенники на популярных китайских маркетплейсах используют схемы с фейковыми трек-номерами, отзывами, написанными нейросетями, "зеркалами" известных магазинов и скрытыми доплатам при оформлении заказа.

"Проверяйте трек-номер не только на маркетплейсе, но и через независимые сервисы: Почта России , Cainiao и другие. Если статус "завис" или расходится с данными - это тревожный сигнал", - говорится в сообщении в Telegram-канале управления.

Также правоохранители рассказали, что стоит анализировать отзывы, так как новые аккаунты, однотипные фото и идеальные ракурсы являются признаком "накрутки". Стоит искать негативные оценки и проверять изображения через поиск по картинкам.

"Читайте описание до конца - в нём часто скрывают реальную комплектацию или статус "реплики". Сверяйте название и URL магазина. Одна лишняя буква - и вы в поддельном "официальном" магазине", - добавили в МВД.

В управлении также посоветовали общаться с продавцом до оплаты, так как его уклончивые ответы или отсутствие реакции могут стать поводом отказаться от покупки.

Правоохранители рассказали, что не стоит соглашаться на дополнительные оплаты. В таком случае необходимо отменить заказ, пока в его статусе указано "ожидает отправки".

"При проблеме - открывайте спор: приложите фото, видео распаковки, скриншоты описания и чата. Чем больше доказательств - тем выше шанс на полный возврат", - сообщили в управлении.