Культура
 
08:11 30.11.2025 (обновлено: 08:33 30.11.2025)
Фронтмена The Hatters трижды штрафовали в 2025 году
Фронтмена The Hatters трижды штрафовали в 2025 году

Музыканта The Hatters Музыченко трижды штрафовали за неоплату в срок штрафов

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в Санкт-Петербурге, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Музыченко трижды привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что ранее музыкант получал штрафы и какова сумма новых, назначенных судом, не уточняется.
В отношении Музыченко уже зарегистрировано еще одно аналогичное административное дело, оно пока не рассмотрено.
КультураРоссияЮрий Музыченко
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Заголовок открываемого материала