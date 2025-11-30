https://ria.ru/20251130/muzychenko-2058690917.html
Фронтмена The Hatters трижды штрафовали в 2025 году
Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в... РИА Новости, 30.11.2025
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Фронтмена рок-группы The Hatters Юрия Музыченко трижды штрафовали в 2025 году в двукратном размере за неоплату в срок штрафов, следует из материалов суда в Санкт-Петербурге, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно материалам, Музыченко
трижды привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ
(неуплата административного штрафа в срок). Согласно кодексу, по ней грозит наказание в виде штрафа в двукратном размере, административный арест до 15 суток либо обязательные работы на срок до 50 часов.
За что ранее музыкант получал штрафы и какова сумма новых, назначенных судом, не уточняется.
В отношении Музыченко уже зарегистрировано еще одно аналогичное административное дело, оно пока не рассмотрено.