Рейтинг@Mail.ru
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:37 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/moskva-2058753023.html
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра - РИА Новости, 30.11.2025
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра
Две самки амурского тигра прибыли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T16:37:00+03:00
2025-11-30T16:37:00+03:00
общество
хабаровский край
волоколамский район
московская область (подмосковье)
московский зоопарк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058752679_178:0:1600:800_1920x0_80_0_0_81bd51e89a34df2f5d0d0bb1e927893b.jpg
https://ria.ru/20250809/germaniya-2034369907.html
хабаровский край
волоколамский район
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058752679_291:0:1358:800_1920x0_80_0_0_8ef96debbadabd7bfa085c5eaaec8fd7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, хабаровский край, волоколамский район, московская область (подмосковье), московский зоопарк
Общество, Хабаровский край, Волоколамский район, Московская область (Подмосковье), Московский зоопарк
В центр Московского зоопарка прибыли две самки амурского тигра

В центр Московского зоопарка прибыли 2 самки амурского тигра из-под Хабаровска

© Фото : пресс-служба Департамента культуры города МосквыСамка амурского тигра в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Самка амурского тигра в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : пресс-служба Департамента культуры города Москвы
Самка амурского тигра в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Две самки амурского тигра прибыли в центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"В центр воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка, расположенный в Волоколамском районе Московской области, прибыли две тигрицы из Хабаровского края. Самки поселились на уединенной территории. Их включат в программу сохранения амурского тигра в неволе, которую координирует Московский зоопарк", - говорится в сообщении.
Отмечается, что их отловили в Хабаровском крае в конце 2024 года. Это сделали для обеспечения безопасности граждан и сохранения жизни самих редких животных. Одна из самок взрослая, ей примерно пять-шесть лет, другая — молодая, в возрасте около полутора лет. Молодую самку нашли вместе с ее матерью, у которой обнаружили травму глаза, и сейчас она находится в местном центре реабилитации. С семьей был второй детеныш — самец, его чуть больше месяца назад перевезли в Казанский зооботанический сад.
Новорожденный амурский тигренок - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Зоопарк Лейпцига усыпил трех детенышей амурского тигра
9 августа, 21:25
 
ОбществоХабаровский крайВолоколамский районМосковская область (Подмосковье)Московский зоопарк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала