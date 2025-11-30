Рейтинг@Mail.ru
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:55 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/moskva-2058747492.html
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве в воскресенье рабочее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:55:00+03:00
2025-11-30T15:55:00+03:00
москва
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931654641_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_4fbd7fb22e0e45171574916d0394ebe0.jpg
https://ria.ru/20251130/opros-2058694568.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931654641_208:0:2939:2048_1920x0_80_0_0_7825c8c5d422844844c8bca8fdf11475.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, происшествия
Москва, Россия, Происшествия
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение

В Москве в воскресенья у цветочного Рижского рынка восстановили движение

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкРижский рынок в Москве
Рижский рынок в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Рижский рынок в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение у цветочного Рижского рынка в Москве в воскресенье рабочее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
День матери отмечается в России ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее, согласно данным "Яндекс.Карты", в воскресенье движение было сильно затруднено на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады и на проспекте Мира.
"Движение (на данном участке - ред.) рабочее", - прокомментировали в пресс-службе.
Женщина с ребенком - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Исследование показало, как россияне относятся к Дню матери
Вчера, 09:06
 
МоскваРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала