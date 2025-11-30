https://ria.ru/20251130/moskva-2058747492.html
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение
Движение у цветочного Рижского рынка в Москве в воскресенье рабочее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение у цветочного Рижского рынка в Москве в воскресенье рабочее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.
День матери отмечается в России
ежегодно в последнее воскресенье ноября.
Ранее, согласно данным "Яндекс.Карты", в воскресенье движение было сильно затруднено на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады и на проспекте Мира.
"Движение (на данном участке - ред.) рабочее", - прокомментировали в пресс-службе.