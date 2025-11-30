В Москве у цветочного Рижского рынка восстановили движение

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Движение у цветочного Рижского рынка в Москве в воскресенье рабочее, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Ранее, согласно данным "Яндекс.Карты", в воскресенье движение было сильно затруднено на Водопроводном переулке, съезде с Рижской эстакады и на проспекте Мира.