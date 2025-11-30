https://ria.ru/20251130/moskva-2058725029.html
В Москве водитель Mercedes въехал в стоящий из-за неисправности автомобиль
В Москве водитель Mercedes въехал в стоящий из-за неисправности автомобиль - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве водитель Mercedes въехал в стоящий из-за неисправности автомобиль
Водитель Mercedes въехал в стоящий из-за технической неисправности автомобиль ВАЗ на северо-востоке Москвы, в результате ДТП пассажирка "ВАЗ" скончалась,... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T13:38:00+03:00
2025-11-30T13:38:00+03:00
2025-11-30T13:38:00+03:00
авто
москва
mercedes
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_0:363:2995:2048_1920x0_80_0_0_e711f77ec30e3da5e4d656b26eff39bc.jpg
https://ria.ru/20251130/turtsija-2058702042.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850609_435:258:2822:2048_1920x0_80_0_0_84e29c4064ed4e77beb9103f74065c67.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, москва, mercedes
В Москве водитель Mercedes въехал в стоящий из-за неисправности автомобиль
Пожилая женщина скончалась в ДТП с участием Mercedes на северо-востоке Москвы