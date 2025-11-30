Рейтинг@Mail.ru
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/moskva-2058708812.html
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте
Пожар в многоэтажном доме на Пролетарском проспекте в Москве ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пострадали 2 человека, сообщает в своем... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T11:07:00+03:00
2025-11-30T11:07:00+03:00
происшествия
москва
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_f9bf7ca79b214b96ae0592317c78e608.jpg
https://ria.ru/20251129/pozhar-2058558005.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145142/99/1451429957_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_4764e571b7def8bcd2b156958a16b49e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Москва, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте

При пожаре в доме на Пролетарском проспекте в Москве пострадали два человека

© РИА Новости / Вадим Брайдов | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС
Сотрудник МЧС - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Вадим Брайдов
Перейти в медиабанк
Сотрудник МЧС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме на Пролетарском проспекте в Москве ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пострадали 2 человека, сообщает в своем Telegram-канале столичный департамент ГОЧСиПБ.
В воскресенье в столичном главке МЧС России рассказали, что 11 человек спасены при пожаре в многоэтажном доме на Пролетарском проспекте в Москве, их осматривали медики. На месте работали 24 сотрудника и 7 единиц техники московского пожарно-спасательного гарнизона.
"Горели личные вещи и мебель в квартире на 6-м этаже многоэтажного жилого дома… Пожар был ликвидирован в 09.52 на площади 40 квадратных метров", - говорится в сообщении департамента.
Отмечается, что до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений из здания самостоятельно эвакуировались два человека. Пожарно-спасательные расчёты провели эвакуацию жителей дома, спасены 11 человек.
"К сожалению, пострадали 2 человека", - заключили в ведомстве.
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
На территории НПЗ на Кубани произошел пожар из-за атаки беспилотников
Вчера, 06:52
 
ПроисшествияМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала