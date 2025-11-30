https://ria.ru/20251130/moskva-2058708812.html
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте - РИА Новости, 30.11.2025
В Москве потушили пожар в жилой многоэтажке на Пролетарском проспекте
Пожар в многоэтажном доме на Пролетарском проспекте в Москве ликвидирован на площади 40 квадратных метров, пострадали 2 человека, сообщает в своем... РИА Новости, 30.11.2025
При пожаре в доме на Пролетарском проспекте в Москве пострадали два человека