Иностранцам напомнили о сроках постановки на учет

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Срок в 90 дней для постановки на учет в ММЦ "Сахарово" в Москве для иностранцев, въехавших в Россию в безвизовом порядке, на 1 сентября 2025 года находившихся на территории Московского региона и не состоявших на миграционном учете, истекает 30 ноября.