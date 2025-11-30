Рейтинг@Mail.ru
В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников
14:37 30.11.2025
В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников
В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников
Телефонные мошенники выманивают деньги граждан, представляясь сотрудниками водоканала и сообщая о якобы проверке отопления, сообщили в прокуратуре Москвы. РИА Новости, 30.11.2025
происшествия, москва, мошенники
Происшествия, Москва, мошенники
В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников

Прокуратура рассказала о новой схеме мошенников под видом сотрудников водоканала

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Телефонные мошенники выманивают деньги граждан, представляясь сотрудниками водоканала и сообщая о якобы проверке отопления, сообщили в прокуратуре Москвы.
"Новая схема телефонных мошенников: аферисты представляются сотрудниками водоканала. Именно такую "маску надел" злоумышленник перед тем, как позвонить 69-летней жительнице столицы. Сообщение о проверке батарей отопления не вызвало у женщины подозрений, и она, не усомнившись в полученной по телефону информации и не проверив ее, продиктовала звонившему код из сообщения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

9 октября, 02:39
В МВД раскрыли новую схему мошенничества со сдачей анализов
9 октября, 02:39
Далее, как рассказали в прокуратуре, в разговор вступил "представитель финансовой организации", который сообщил москвичке, что она стала жертвой мошенников и убедил скачать на телефон интернет-приложение.
"Затем через установленное телефонное приложение пенсионерке позвонил "следователь", запугал женщину якобы финансированием преступной деятельности, убедив в обязанности задекларировать все имеющиеся дома ценности", - рассказали в ведомстве.
Женщина перевела часть денег на указанные мошенниками счета, а также отдала курьеру аферистов сбережения и ювелирные изделия, получив от него "бумажное уведомление" о том, что финансовая организация приняла от нее ценности. Общий ущерб превысил 27,6 миллионов рублей.
Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле прокуратуры.
"Никогда и никому не сообщайте коды, поступившие по СМС, не перезванивайте по телефонам, указанным в сообщениях от неизвестных. Не переходите по сомнительным ссылкам, не открывайте их, не устанавливайте никаких программ или приложений на свой мобильный телефон по просьбе звонящих, кем бы они не представлялись", - напомнили в ведомстве, отметив, что при поступлении подобных звонков следует прекратить разговор.
12 августа, 04:29
ПроисшествияМосквамошенники
 
 
