В московской прокуратуре рассказали о новой схеме телефонных мошенников

МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Телефонные мошенники выманивают деньги граждан, представляясь сотрудниками водоканала и сообщая о якобы проверке отопления, сообщили в прокуратуре Москвы.

« "Новая схема телефонных мошенников: аферисты представляются сотрудниками водоканала. Именно такую "маску надел" злоумышленник перед тем, как позвонить 69-летней жительнице столицы. Сообщение о проверке батарей отопления не вызвало у женщины подозрений, и она, не усомнившись в полученной по телефону информации и не проверив ее, продиктовала звонившему код из сообщения", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Далее, как рассказали в прокуратуре, в разговор вступил "представитель финансовой организации", который сообщил москвичке, что она стала жертвой мошенников и убедил скачать на телефон интернет-приложение.

"Затем через установленное телефонное приложение пенсионерке позвонил "следователь", запугал женщину якобы финансированием преступной деятельности, убедив в обязанности задекларировать все имеющиеся дома ценности", - рассказали в ведомстве.

Женщина перевела часть денег на указанные мошенниками счета, а также отдала курьеру аферистов сбережения и ювелирные изделия, получив от него "бумажное уведомление" о том, что финансовая организация приняла от нее ценности. Общий ущерб превысил 27,6 миллионов рублей.

Установление всех обстоятельств хищения находится на контроле прокуратуры.