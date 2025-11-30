https://ria.ru/20251130/moshenniki-2058673777.html
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки - РИА Новости, 30.11.2025
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки
Мошенники начали присылать жертвам фальшивые товарные чеки в двухступенчатых схемах с подарками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки
Мошенники присылают жертвам фальшивые чеки в схемах с подарками
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники начали присылать жертвам фальшивые товарные чеки в двухступенчатых схемах с подарками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.
Как указывается в материалах ведомства, мошенники звонят жертве и убеждают, что ей заказан подарок.
"Жертве присылают номер заказа и товарный чек. После этого мошенники просят зарегистрироваться в банке", - говорится в материалах.
Как следует из документа, затем злоумышленники звонят жертве под видом представителей правоохранительных органов и пытаются убедить в том, что был совершен перевод денег якобы на счет запрещенной организации, за что, по их словам, жертве грозит уголовная ответственность.
«
"Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им", - добавляется в материалах.
Согласно материалам, злоумышленники в итоге получают информацию не только о жертве, но и о ее родственниках, имуществе и сбережениях на банковских счетах.