Мошенники начали присылать фальшивые товарные чеки

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Мошенники начали присылать жертвам фальшивые товарные чеки в двухступенчатых схемах с подарками, выяснило РИА Новости, ознакомившись с материалами МВД РФ.

Как указывается в материалах ведомства, мошенники звонят жертве и убеждают, что ей заказан подарок.

"Жертве присылают номер заказа и товарный чек. После этого мошенники просят зарегистрироваться в банке", - говорится в материалах.

Как следует из документа, затем злоумышленники звонят жертве под видом представителей правоохранительных органов и пытаются убедить в том, что был совершен перевод денег якобы на счет запрещенной организации, за что, по их словам, жертве грозит уголовная ответственность.

« "Мошенники последовательно и уверенно вводят в заблуждение, отвлекая внимание и подталкивая к действиям, которые выгодны им", - добавляется в материалах.