МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple - РИА Новости, 30.11.2025
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщили в управлении... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:03:00+03:00
2025-11-30T20:03:00+03:00
2025-11-30T20:20:00+03:00
технологии
apple
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
apple iphone
смартфоны
мошенничество
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_2ee61837063e06075c2524e3a23c1ad1.jpg
Новости
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0a/2004056476_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_567361b38e4f94edb84342ad35699450.jpg
технологии, apple, министерство внутренних дел рф (мвд россии), apple iphone, смартфоны, мошенничество, происшествия
Технологии, Apple, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Apple iPhone, Смартфоны, Мошенничество, Происшествия
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
МВД: мошенники блокируют гаджеты Apple под предлогом установки приложений
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости.
Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщили в управлении
МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", — рассказали там.
После ввода пользователем на своем устройстве логина и пароля от чужой учетной записи злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и переводят его в режим "Потерян", тем самым полностью блокируя его.
После приходит сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку, часто сопровождаемое угрозами удаления данных или распространения личной информации.
Вход в чужой аккаунт на своем смартфоне дает злоумышленнику полный контроль над ним через iCloud, предупредили в ведомстве.