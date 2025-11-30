МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщили в Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.

"Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", — рассказали там.

После ввода пользователем на своем устройстве логина и пароля от чужой учетной записи злоумышленники активируют функцию "Найти iPhone" и переводят его в режим "Потерян", тем самым полностью блокируя его.

После приходит сообщение с требованием перевести деньги за разблокировку, часто сопровождаемое угрозами удаления данных или распространения личной информации.