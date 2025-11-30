Рейтинг@Mail.ru
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
20:03 30.11.2025 (обновлено: 20:20 30.11.2025)
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple
технологии, apple, министерство внутренних дел рф (мвд россии), apple iphone, смартфоны, мошенничество, происшествия
Технологии, Apple, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Apple iPhone, Смартфоны, Мошенничество, Происшествия
МВД рассказало о новой схеме мошенников с блокировкой Apple

МВД: мошенники блокируют гаджеты Apple под предлогом установки приложений

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит телефон. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Мошенники выманивают деньги граждан, блокируя гаджеты Apple под предлогом установки игровых приложений через сторонний аккаунт Apple ID, сообщили в управлении МВД по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий.
"Их мотивация звучит убедительно, ведь требуется "активировать недоступный контент", "разблокировать премиальную версию" или получить "доступ по сниженной цене", — рассказали там.
