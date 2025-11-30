Юстиция в Молдавии перестала существовать, заявил бывший премьер

КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Юстиция в Молдавии как таковая перестала существовать, она превратилась в систему сдержек и противовесов политического процесса, заявил экс-премьер страны, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.
Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России, против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова, "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.
"Юстиции, как таковой, не существует. То, что у нас называется юстицией, — это система сдержек и противовесов политического процесса. Её задача — картографировать политическое поле страны через призму тактического поля юстиции. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы стали издаваться в мягкой обложке избирательного кодекса", - написал в своём Telegram-канале Филат.
По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не в состоянии выиграть выборы самостоятельно, даже при отсутствии конкурентов.
"Без внешней поддержки и репрессивного аппарата эта власть не продержится и трёх месяцев. Это — суррогат, заплатка, фиговый листок, эконом-версия, коробка от палёных лоферов. ПДС не реформировала, а переформатировала систему правосудия и создала систему подчинения", - заявил Филат.
По итогам парламентских выборов в Молдавии, состоявшихся 28 сентября, голоса распределились почти поровну между правящей прозападной партией "Действие и солидарность" президента Майи Санду и ориентированной на Россию оппозицией, представленной несколькими партиями. ПДС набрала 50,2% голосов, оппозиционные силы — 49,8%. Правящая партия получила перевес за счёт голосов молдавской диаспоры в Европе, тогда как оппозиция победила внутри страны. В ходе избирательной кампании молдавская оппозиция неоднократно заявляла о давлении и ограничении доступа к голосованию. В России, где проживают около 400 тысяч граждан Молдавии, были открыты только два участка в Москве, на которые выделили 10 тысяч бюллетеней. Также сообщалось о препятствиях для избирателей из Приднестровья, традиционно голосующих против партии власти. Из 270 тысяч приднестровских избирателей смогли проголосовать чуть более 12 тысяч человек.