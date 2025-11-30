Юстиция в Молдавии перестала существовать, заявил бывший премьер

КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Юстиция в Молдавии как таковая перестала существовать, она превратилась в систему сдержек и противовесов политического процесса, заявил экс-премьер страны, лидер Либерал-демократической партии Владимир Филат.

Власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия - под надуманным предлогом арестована глава Гагаузии Евгения Гуцул , в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России , против ряда оппозиционных политиков заведены уголовные дела. С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Тelegram-канал агентства Sputnik Молдова , "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", " Московского комсомольца ", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью 2024 года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

"Юстиции, как таковой, не существует. То, что у нас называется юстицией, — это система сдержек и противовесов политического процесса. Её задача — картографировать политическое поле страны через призму тактического поля юстиции. Уголовный и уголовно-процессуальный кодексы стали издаваться в мягкой обложке избирательного кодекса", - написал в своём Telegram-канале Филат

По его словам, правящая партия "Действие и солидарность" (ПДС) не в состоянии выиграть выборы самостоятельно, даже при отсутствии конкурентов.

"Без внешней поддержки и репрессивного аппарата эта власть не продержится и трёх месяцев. Это — суррогат, заплатка, фиговый листок, эконом-версия, коробка от палёных лоферов. ПДС не реформировала, а переформатировала систему правосудия и создала систему подчинения", - заявил Филат.