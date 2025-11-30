Глава ЦИК Приднестровья прокомментировал ход выборов в стране

ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Процесс голосования в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней проходит штатно, жалоб и претензий нет, сообщил в воскресенье журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап.

"В настоящий момент все избирательные участки открылись в установленном порядке. Они приступили к своей работе в 8.00 (9.00 мск - ред.). По состоянию на 9.00 (10.00 мск - ред.) у нас нет информации о каких-либо поступивших жалобах либо заявлениях от избирателей о каких-либо нарушениях на избирательных участках. Процесс голосования начался штатно, идет в установленном порядке", - сказал Касап.