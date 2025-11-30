https://ria.ru/20251130/moldaviya-2058743336.html
Глава ЦИК Приднестровья прокомментировал ход выборов в стране
Глава ЦИК Приднестровья прокомментировал ход выборов в стране - РИА Новости, 30.11.2025
Глава ЦИК Приднестровья прокомментировал ход выборов в стране
Процесс голосования в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней проходит штатно, жалоб и претензий нет, сообщил в воскресенье журналистам глава... РИА Новости, 30.11.2025
Глава ЦИК Приднестровья прокомментировал ход выборов в стране
Глава ЦИК ПМР Касап: голосование проходит штатно, без жалоб и претензий
ТИРАСПОЛЬ, 30 ноя - РИА Новости. Процесс голосования в Приднестровье на выборах депутатов всех уровней проходит штатно, жалоб и претензий нет, сообщил в воскресенье журналистам глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Станислав Касап.
"В настоящий момент все избирательные участки открылись в установленном порядке. Они приступили к своей работе в 8.00 (9.00 мск - ред.). По состоянию на 9.00 (10.00 мск - ред.) у нас нет информации о каких-либо поступивших жалобах либо заявлениях от избирателей о каких-либо нарушениях на избирательных участках. Процесс голосования начался штатно, идет в установленном порядке", - сказал Касап.
Глава ЦИК ПМР добавил, что на все избирательные участки пришли наблюдатели от кандидатов. По его словам, они осуществляют мониторинг процесса голосования.
"На отдельных избирательных участках ожидаются международные наблюдатели, которые тоже будут проводить наблюдения и анализ хода голосования в Приднестровском Молдавской Республике
, по итогам они составят свое заключение. На настоящий момент каких-либо жалоб, претензий нет", - отметил Касап.
Единый день голосования проходит в Приднестровье. Жителям ПМР предстоит избрать 33 депутата Верховного совета (парламента), 469 депутатов местных советов и 76 глав сел и поселков.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии
еще в последние годы существования СССР
, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии
. В 1992 году после неудавшейся попытки молдавских властей силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу
территорией.