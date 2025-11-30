Рейтинг@Mail.ru
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию - РИА Новости, 30.11.2025
21:27 30.11.2025
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию
в мире
молдавия
кишинев
россия
майя санду
рцнк
нато
молдавия
кишинев
россия
В Молдавии заявили, что страна при Санду пошла по украинскому сценарию

Депутат Цырдя: Молдавия при Санду пошла по украинскому сценарию

Здание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Молдавия при президенте Майе Санду пошла по украинскому сценарию русофобии и милитаризации, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Молдавский парламент 27 ноября во втором и окончательном чтении проголосовал за денонсацию соглашения между правительствами Молдавии и России о создании и функционировании культурных центров, что ведет к закрытию Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе. Глава Русской общины в республике Людмила Лащёнова ранее заявила о начале сбора подписей в защиту РЦНК. Позже Координационный совет российских соотечественников в республике сообщил, что в Молдавии запущена петиция против закрытия РЦНК в Кишиневе. В четверг глава Координационного совета Алексей Петрович сообщил, что всего собрано около 4 тысяч подписей.
Экс-премьер Молдавии Владимир Филат
Юстиция в Молдавии перестала существовать, заявил бывший премьер
Вчера, 17:54
"Республика Молдова при режиме Майи Санду пошла по украинскому сценарию. Это и русофобия, и милитаризация, это и сегрегация целых социальных и этнических групп в Республике Молдова, это и аресты, и самое главное - борьба с православием. И в этом контексте, понятное дело, что они рассматривают любое проявление русской цивилизации, даже советской цивилизации, как угрозу своей власти, поэтому они уничтожают все, что связано с русским миром. Теперь они ополчились против Русского дома", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что на этом фоне во многих странах Европы и в Америке Русские дома благополучно функционируют.
"Но вот именно в Молдове он мешает, якобы занимается шпионской деятельностью. По крайней мере, так пытались обосновать эту свою идиотскую авантюру нынешние власти. И это на фоне того, что в Молдове есть и институт Конфуция, и институт Гёте, и Французский альянс. Но вот только Русский дом, оказывается, занимается пропагандой. И именно пропагандой русских ценностей. Ну понятно, Русский дом должен заниматься, пропагандой, наверное, я не знаю, британских ценностей", - иронизирует политик.
Цырдя напомнил о том, что в Молдавии до этого лишили русский язык статуса языка межнационального общения, пытались отменить георгиевскую ленточку и запретили вещание многих русскоязычных СМИ, в частности, российских. По его мнению, Санду тем самым вступила на путь ксенофобии.
"Вступила уже на ясный путь ксенофобии и, не побоюсь даже этого слова, на путь заигрывания с неофашизмом, потому что когда ты борешься с культурой одного народа, когда ты борешься с телевидением, с церковью этого народа, то, извините пожалуйста, что это, если не фашизм?" - задался вопросом депутат.
Позиции русского языка в Молдавии пошатнулись после вступления в силу нового кодекса об образовании, который был принят в 2014 году. Кодекс гарантирует обучение в средних учебных заведениях только на государственном языке, а обучение на языках международного общения или на языках нацменьшинств будет осуществляться "лишь в пределах возможностей системы образования".
Страны Запада и нынешняя власть Молдавии во главе с Санду проводят последовательную политику милитаризации республики и стимулирования антироссийских настроений. Стратегия обороны Молдавии, принятая парламентом в конце 2024 года до 2034 года, называет угрозой российский контингент в Приднестровье, документ также предполагает тесное сотрудничество с НАТО и увеличение доли военных расходов Молдавии до 1% ВВП к 2030 году. При этом депутаты оппозиционного блока "Победа" бойкотировали заседание парламента, а представители оппозиционного блока коммунистов и социалистов заявили, что данная стратегия противоречит нейтральному статусу страны.
Согласно конституции, Молдавия является нейтральной страной, однако с 1994 года сотрудничает с блоком НАТО в рамках индивидуального плана, а после прихода к власти президента Санду в стране стали часто проходить военные учения с участием военных из США, Великобритании, Германии и Румынии.
Флаги Молдавии во время акции в Кишиневе
Экс-премьер Молдавии прокомментировал скандал с беспилотником
29 ноября, 13:27
 
В миреМолдавияКишиневРоссияМайя СандуРЦНКНАТО
 
 
