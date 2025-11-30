Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада

КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Разрыв связей с Россией, со странами СНГ и с экономической площадкой ЕАЭС является командой Запада властям Молдавии, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.