Рейтинг@Mail.ru
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:34 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/moldavija-2058784273.html
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада - РИА Новости, 30.11.2025
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада
Разрыв связей с Россией, со странами СНГ и с экономической площадкой ЕАЭС является командой Запада властям Молдавии, заявил РИА Новости депутат молдавского... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T20:34:00+03:00
2025-11-30T20:34:00+03:00
в мире
молдавия
россия
москва
игорь додон
майя санду
дмитрий песков
снг
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251130/moldaviya-2058779132.html
молдавия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, москва, игорь додон, майя санду, дмитрий песков, снг, евразийский экономический союз, нато
В мире, Молдавия, Россия, Москва, Игорь Додон, Майя Санду, Дмитрий Песков, СНГ, Евразийский экономический союз, НАТО
Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада

Депутат Цырдя назвал разрыв связей с Россией командой Запада властям Молдавии

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии у здания парламента в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Разрыв связей с Россией, со странами СНГ и с экономической площадкой ЕАЭС является командой Запада властям Молдавии, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Правительство Молдавии 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. В четверг парламент принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
"Понятно, что у них (властей Молдавии – ред.) есть заказ, и это даже не заказ, а команда извне - разрывать связи с Россией, с СНГ, с ЕАЭС. Ведь они не участвуют даже в качестве наблюдателя при ЕАЭС - статус, который мы получили при Игоре Додоне. Да, этот статус ни к чему особо нас не обязывал, но давал возможности продвигать свои интересы - вот от всего этого власти отказываются. То есть это близорукость, безответственность и преступные инициативы", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что Молдавия по всем экономическим показателям находится на последних позициях.
"Напомню, что мы на последнем месте в Европе по прямым иностранным инвестициям. И в СНГ также по разным показателям. Если просто объяснить ситуацию. Запад назло России действует следующим образом: ага, вы, значит, против расширения НАТО на Восток, а вот вам Финляндия и Швеция войдут в НАТО, а вот вам Молдова, Украина и Грузия получают статус кандидата в июле 2022 года. То есть это тонкая геополитическая, идеостратегическая игра больших геостратегических акторов, в которой Молдове выделена роль, к сожалению, пешки", - пояснил он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
Граждане Молдавии - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Молдавия повысит налоги из-за обязательств перед Западом, заявил депутат
Вчера, 19:42
 
В миреМолдавияРоссияМоскваИгорь ДодонМайя СандуДмитрий ПесковСНГЕвразийский экономический союзНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала