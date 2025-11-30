Молдавский депутат назвал разрыв связей с Россией командой Запада

КИШИНЕВ, 30 ноя - РИА Новости. Разрыв связей с Россией, со странами СНГ и с экономической площадкой ЕАЭС является командой Запада властям Молдавии, заявил РИА Новости депутат молдавского парламента от оппозиционной Соцпартии Богдан Цырдя.
Правительство Молдавии 12 ноября одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ. В четверг парламент принял в первом чтении денонсацию соглашений о безвизовых поездках граждан стран СНГ и о принципах взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров (работ, услуг) между государствами СНГ. Экс-президент Молдавии, лидер социалистов Игорь Додон заявил, что разрыв соглашений со странами СНГ противоречит национальным интересам республики и не соответствует желаниям большинства граждан. Он также сообщил, что на данный момент Молдавией уже расторгнуто 64 соглашения в рамках СНГ из 255.
"Понятно, что у них (властей Молдавии – ред.) есть заказ, и это даже не заказ, а команда извне - разрывать связи с Россией, с СНГ, с ЕАЭС. Ведь они не участвуют даже в качестве наблюдателя при ЕАЭС - статус, который мы получили при Игоре Додоне. Да, этот статус ни к чему особо нас не обязывал, но давал возможности продвигать свои интересы - вот от всего этого власти отказываются. То есть это близорукость, безответственность и преступные инициативы", - сказал Цырдя.
Депутат отметил, что Молдавия по всем экономическим показателям находится на последних позициях.
"Напомню, что мы на последнем месте в Европе по прямым иностранным инвестициям. И в СНГ также по разным показателям. Если просто объяснить ситуацию. Запад назло России действует следующим образом: ага, вы, значит, против расширения НАТО на Восток, а вот вам Финляндия и Швеция войдут в НАТО, а вот вам Молдова, Украина и Грузия получают статус кандидата в июле 2022 года. То есть это тонкая геополитическая, идеостратегическая игра больших геостратегических акторов, в которой Молдове выделена роль, к сожалению, пешки", - пояснил он.
Молдавия с 2022 года игнорирует заседания СНГ, членом которого остается, и ЕАЭС, в котором является наблюдателем. Власти страны выразили четкое намерение переориентировать экспорт на западные рынки. Тогда же власти Молдавии заговорили о необходимости денонсации ряда соглашений с СНГ. Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что республика продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции. Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.