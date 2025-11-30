Рейтинг@Mail.ru
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2025
15:03 30.11.2025
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2025
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД
В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной... РИА Новости, 30.11.2025
в мире, киев, черное море, россия, мария захарова
В мире, Киев, Черное море, Россия, Мария Захарова
Киев совершает теракты на море для продолжения эскалации, заявили в МИД

Последствия атаки на танкер Virat в Черном море
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. В терактах Киева в Черном море задействованы те же силы, которые уже однажды сорвали диалог по урегулированию, сейчас они вновь добиваются вооруженной эскалации, заявила в воскресенье официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в южной части Черного моря недалеко от берегов Турции были атакованы и получили повреждения два танкера. Кроме этого, в морском порту Новороссийска в результате атаки выведено из строя причальное устройство "Каспийского трубопроводного консорциума".
"Задействованы те же силы, которые однажды уже сорвали диалог по урегулированию. Сейчас они не только вновь демонстрируют недоговороспособность и марионеточный характер киевской клики, утратившей связь с реальностью, но и открыто добиваются вооруженной эскалации", - говорится в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
МИД Турции выразил обеспокоенность в связи с атаками на танкеры
В миреКиевЧерное мореРоссияМария Захарова
 
 
