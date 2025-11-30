Рейтинг@Mail.ru
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:56 30.11.2025 (обновлено: 15:00 30.11.2025)
https://ria.ru/20251130/mid-2058736161.html
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД - РИА Новости, 30.11.2025
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД
Теракты киевского режима против коммерческих танкеров Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T14:56:00+03:00
2025-11-30T15:00:00+03:00
в мире
киев
черное море
гамбия
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653473_0:434:962:975_1920x0_80_0_0_00661fd82ac73e043292e90d658f729b.jpg
https://ria.ru/20251129/virat-2058598223.html
киев
черное море
гамбия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058653473_0:344:962:1066_1920x0_80_0_0_9df9bd89c9e6a258b41ef9da7f657df2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, черное море, гамбия, мария захарова
В мире, Киев, Черное море, Гамбия, Мария Захарова
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД

Захарова: в терактах Киева задействованы силы, сорвавшие прошлое урегулирование

© Фото : соцсетиПоврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : соцсети
Поврежденный в результате атаки танкер Virat в Черном море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Теракты киевского режима против коммерческих танкеров Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) напрямую связаны с попытками помешать международным усилиям по урегулированию на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Прямую связь видим и с попытками помешать текущим международным усилиям по приближению устойчивого мира", - сказано в комментарии Захаровой на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Последствия атаки на танкер Virat в Черном море - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Танкер Virat подвергся новой атаке в Черном море
29 ноября, 13:13
 
В миреКиевЧерное мореГамбияМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала