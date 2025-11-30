https://ria.ru/20251130/mid-2058736161.html
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД
Теракты киевского режима против коммерческих танкеров Kairos и Virat под флагом Гамбии в Черном море, а также инфраструктуры Каспийского трубопроводного... РИА Новости, 30.11.2025
Теракты Киева связаны с попыткой помешать урегулированию, заявили в МИД
Захарова: в терактах Киева задействованы силы, сорвавшие прошлое урегулирование