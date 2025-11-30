Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:13 30.11.2025 (обновлено: 11:26 30.11.2025)
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ - РИА Новости Спорт, 30.11.2025
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ
"Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251130/khokkey-2058689840.html
спорт, эрик линдрос, матвей мичков, оуэн типпетт, тревор зеграс, нью-джерси девилз, филадельфия флайерз, сиэтл кракен
Хоккей, Спорт, Эрик Линдрос, Матвей Мичков, Оуэн Типпетт, Тревор Зеграс, Нью-Джерси Девилз, Филадельфия Флайерз, Сиэтл Кракен
Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

Дубль Мичкова помог "Филадельфии" победить "Нью-Джерси" в игре НХЛ со счетом 5:3

© Фото : twitter.com/nhlflyersХоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков
Хоккеист Филадельфии Флайерз Матвей Мичков - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Фото : twitter.com/nhlflyers
Хоккеист "Филадельфии Флайерз" Матвей Мичков. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей. В составе "Филадельфии" дублями отметились российский нападающий Матвей Мичков (21-я и 24-я минуты) и Оуэн Типпетт (6, 60), шайбу также забросил Тревор Зеграс (34). У "Нью-Джерси" отличились Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
30 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
Нью-Джерси
3 : 5
Филадельфия
12:09 • Шимон Немец
(Йеспер Братт, Нико Хишир)
39:33 • Тимо Майер
(Доусон Мерсер, Йеспер Братт)
46:28 • Доусон Мерсер
05:18 • Оуэн Типпетт
(Кристиан Дворак, Тревор Зеграс)
20:53 • Матвей Мичков
(Трэвис Конечны, Трэвис Санхейм)
23:16 • Матвей Мичков
(Трэвис Конечны, Кэмерон Йорк)
33:03 • Тревор Зеграс
(Оуэн Типпетт)
59:11 • Оуэн Типпетт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Матвей Мичков забросил свои 33-ю и 34-ю шайбы в карьере и стал четвертым в списке бомбардиров в возрасте до 21 года, обойдя Питера Зезеля. Больше голов только у Эрика Линдроса (76), Симона Ганье (47) и Майка Риччи (41).
"Нью-Джерси" с 33 очками лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Филадельфия" (31 очко) занимает третье место.
Результаты других матчей:
"Сиэтл Кракен" - "Эдмонтон Ойлерз" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1);
"Бостон Брюинз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:2, в серии буллитов (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0);
"Сент-Луис Блюз" - "Юта Маммот" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Гол Капризова не спас "Миннесоту" от поражения в матче НХЛ против "Баффало"
07:56
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
