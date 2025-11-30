Дубль Мичкова помог "Филадельфии" обыграть "Нью-Джерси" в матче НХЛ

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Филадельфия Флайерз" одержала победу над "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Джерси завершилась со счетом 5:3 (1:1, 3:1, 1:1) в пользу гостей. В составе "Филадельфии" дублями отметились российский нападающий Матвей Мичков (21-я и 24-я минуты) и Оуэн Типпетт (6, 60), шайбу также забросил Тревор Зеграс (34). У "Нью-Джерси" отличились Шимон Немец (13), Тимо Майер (40) и Доусон Мерсер (47).
30 ноября 2025 • начало в 03:00
Завершен
12:09 • Шимон Немец
39:33 • Тимо Майер
46:28 • Доусон Мерсер
05:18 • Оуэн Типпетт
20:53 • Матвей Мичков
23:16 • Матвей Мичков
33:03 • Тревор Зеграс
59:11 • Оуэн Типпетт
Матвей Мичков забросил свои 33-ю и 34-ю шайбы в карьере и стал четвертым в списке бомбардиров в возрасте до 21 года, обойдя Питера Зезеля. Больше голов только у Эрика Линдроса (76), Симона Ганье (47) и Майка Риччи (41).
"Нью-Джерси" с 33 очками лидирует в турнирной таблице Столичного дивизиона, где "Филадельфия" (31 очко) занимает третье место.
Результаты других матчей:
"Сиэтл Кракен" - "Эдмонтон Ойлерз" - 0:4 (0:1, 0:2, 0:1);
"Бостон Брюинз" - "Детройт Ред Уингз" - 3:2, в серии буллитов (0:0, 1:0, 1:2, 0:0, 1:0);
"Сент-Луис Блюз" - "Юта Маммот" - 1:0 (0:0, 1:0, 0:0).