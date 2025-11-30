https://ria.ru/20251130/meksika-2058679253.html
В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости.
Шесть человек погибли и не менее десяти получили ранения в результате вооружённого нападения на бар в муниципалитете Тула штата Идальго, сообщила радиостанция Fórmula
.
"На месте была подтверждена смерть четырёх человек, еще двое раненых, которые были доставлены в критическом состоянии в больницы Тулы и Тепехи, умерли вскоре после поступления", - сообщили в эфире радиостанции.
Со ссылкой на муниципальную полицию Radio Fórmula сообщило, что группа людей прибыла на место преступления на двух пикапах и открыла огонь по посетителям бара. Отмечается, что нападение произошло внезапно, что помешало многим людям укрыться. По меньшей мере 10 человек получили в результате нападения огнестрельные ранения и были госпитализированы в местные больницы.
Сообщается, что нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Власти развернули поисковую операцию в близлежащих районах, место преступления оцеплено следственной полицией и криминалистами.