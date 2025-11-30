Рейтинг@Mail.ru
30.11.2025

В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар
В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар
В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар
Шесть человек погибли и не менее десяти получили ранения в результате вооружённого нападения на бар в муниципалитете Тула штата Идальго, сообщила радиостанция... РИА Новости, 30.11.2025
Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике, погибли шесть человек

Неизвестные расстреляли посетителей бара в Мексике, погибли шесть человек

© iStock.com / GummyBoneПолицейский автомобиль в Мексике
Полицейский автомобиль в Мексике - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© iStock.com / GummyBone
Полицейский автомобиль в Мексике. Архивное фото
МЕХИКО, 30 ноя - РИА Новости. Шесть человек погибли и не менее десяти получили ранения в результате вооружённого нападения на бар в муниципалитете Тула штата Идальго, сообщила радиостанция Fórmula.
"На месте была подтверждена смерть четырёх человек, еще двое раненых, которые были доставлены в критическом состоянии в больницы Тулы и Тепехи, умерли вскоре после поступления", - сообщили в эфире радиостанции.
Карлос Мансо - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
В Мексике подросток застрелил мэра Уруапана
6 ноября, 23:00
Со ссылкой на муниципальную полицию Radio Fórmula сообщило, что группа людей прибыла на место преступления на двух пикапах и открыла огонь по посетителям бара. Отмечается, что нападение произошло внезапно, что помешало многим людям укрыться. По меньшей мере 10 человек получили в результате нападения огнестрельные ранения и были госпитализированы в местные больницы.
Сообщается, что нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Власти развернули поисковую операцию в близлежащих районах, место преступления оцеплено следственной полицией и криминалистами.
Стрельба в баре в мексиканском городе Керетаро. Кадр записи камеры видеонаблюдения - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
В Мексике десять человек погибли при стрельбе в баре
10 ноября 2024, 10:46
 
