В Мексике шесть человек погибли при нападении на бар

"На месте была подтверждена смерть четырёх человек, еще двое раненых, которые были доставлены в критическом состоянии в больницы Тулы и Тепехи, умерли вскоре после поступления", - сообщили в эфире радиостанции.

Со ссылкой на муниципальную полицию Radio Fórmula сообщило, что группа людей прибыла на место преступления на двух пикапах и открыла огонь по посетителям бара. Отмечается, что нападение произошло внезапно, что помешало многим людям укрыться. По меньшей мере 10 человек получили в результате нападения огнестрельные ранения и были госпитализированы в местные больницы.