СМИ: во Франции нашли сожженное тело подростка

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Сожженное тело 15-летнего подростка обнаружили во французском Марселе на фоне разгула наркобандитизма в стране, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.

Гренобле. Во Франции между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах страны, в особенности в Марселе, Лионе

"Обгоревшее тело подростка было обнаружено в пятницу 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя . На следующий день после этой мрачной находки личность жертвы была установлена. Речь идет о 15-летнем подростке, у которого не было судимостей", - сообщает телеканал.

Как отмечается, было начато расследование в связи с "убийством, совершенным организованной группой", и "преступным сговором". Источник, близкий к расследованию, сообщил телеканалу, что рядом с телом была обнаружена гильза. По данным собеседников телеканала, подростка сначала убили, а затем сожгли его тело.

Прокурор Марселя Николя Бессон сообщил телеканалу, что в отношении подростка велось расследование в связи с угрозами, но он был оправдан. Прокурор добавил, что способ совершения убийства позволяет предположить, что оно может быть связано с наркотрафиком.

Осенью Франция столкнулась с ростом количества преступлений, связанных с наркоторговлей. В сентябре радиостанция Europe 1 сообщала, что количество наркопреступлений в стране увеличилось в четыре раза с 2021 года, эти проблемы затронули целый ряд крупных центров департаментов. В ноябре подросток в Гренобле на юге страны впал в кому, получив три пулевых ранения недалеко от точки продажи наркотиков.