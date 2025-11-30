https://ria.ru/20251130/marsel-2058703523.html
СМИ: во Франции нашли сожженное тело подростка
СМИ: во Франции нашли сожженное тело подростка - РИА Новости, 30.11.2025
СМИ: во Франции нашли сожженное тело подростка
Сожженное тело 15-летнего подростка обнаружили во французском Марселе на фоне разгула наркобандитизма в стране, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Сожженное тело 15-летнего подростка обнаружили во французском Марселе на фоне разгула наркобандитизма в стране, сообщает телеканал BFMTV
со ссылкой на источники.
Во Франции
между бандами наркоторговцев регулярно происходят перестрелки, приводящие к жертвам, в том числе среди детей и подростков. Традиционно преступность, связанная с наркотрафиком, распространена в южных городах страны, в особенности в Марселе, Лионе
и Гренобле
.
"Обгоревшее тело подростка было обнаружено в пятницу 28 ноября на детской игровой площадке в 14-м округе Марселя
. На следующий день после этой мрачной находки личность жертвы была установлена. Речь идет о 15-летнем подростке, у которого не было судимостей", - сообщает телеканал.
Как отмечается, было начато расследование в связи с "убийством, совершенным организованной группой", и "преступным сговором". Источник, близкий к расследованию, сообщил телеканалу, что рядом с телом была обнаружена гильза. По данным собеседников телеканала, подростка сначала убили, а затем сожгли его тело.
Прокурор Марселя Николя Бессон сообщил телеканалу, что в отношении подростка велось расследование в связи с угрозами, но он был оправдан. Прокурор добавил, что способ совершения убийства позволяет предположить, что оно может быть связано с наркотрафиком.
Осенью Франция столкнулась с ростом количества преступлений, связанных с наркоторговлей. В сентябре радиостанция Europe 1 сообщала, что количество наркопреступлений в стране увеличилось в четыре раза с 2021 года, эти проблемы затронули целый ряд крупных центров департаментов. В ноябре подросток в Гренобле на юге страны впал в кому, получив три пулевых ранения недалеко от точки продажи наркотиков.
До этого в Марселе был застрелен брат видного французского активиста, выступающего против наркобандитизма. Следствие считает, что убийство было совершено в знак предупреждения, и за ним может стоять "самый опасный заключенный Франции" Амин О., находящийся под стражей с 2021 года по обвинению в тройном убийстве, совершенном с особой жестокостью. После этих происшествий, связанных с наркоторговлей, президент Франции Эммануэль Макрон
потребовал 18 ноября от министров усилить борьбу с наркоторговлей.