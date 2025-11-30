Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

Во Франции разразился скандал из-за речи Макрона перед военными

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французский военнослужащий демонстративно ушел со сцены во время речи президента Эммануэля Макрона.

В своем выступлении французский президент говорил о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить "способность нации к сопротивлению".

На кадрах можно увидеть обеспокоенный взгляд у стоящего за спиной Макрона военнослужащего. Он глубоко дышал и периодически смотрел по сторонам, а затем и вовсе покинул сцену.

По данным Sputnik, видео распространилось в интернете и вызвало насмешки среди пользователей. В Сети шутят, что военный испугался заявлений Макрона о приближающейся "войне с Россией".