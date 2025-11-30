МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Французский военнослужащий демонстративно ушел со сцены во время речи президента Эммануэля Макрона.
В своем выступлении французский президент говорил о планах введения добровольной военной службы в дополнение к существующей профессиональной армии, чтобы увеличить "способность нации к сопротивлению".
На кадрах можно увидеть обеспокоенный взгляд у стоящего за спиной Макрона военнослужащего. Он глубоко дышал и периодически смотрел по сторонам, а затем и вовсе покинул сцену.
По данным Sputnik, видео распространилось в интернете и вызвало насмешки среди пользователей. В Сети шутят, что военный испугался заявлений Макрона о приближающейся "войне с Россией".
Президент Российской Федерации Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
