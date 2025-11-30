«

"Война развивается на местах самым худшим образом для Киева. И в это время Франция объявляет о долгосрочной поддержке Украины. <…> Высокопоставленные французские военные, включая начальника Генерального штаба генерала Мандона, предсказывают столкновение через три-четыре года с Россией. Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира… <…> А европейцам придется платить цену за этот проигрышный конфликт, который они и так не контролируют", — рассказал он.