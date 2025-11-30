Рейтинг@Mail.ru
"Придется заплатить": на Западе раскрыли, на что пошел Макрон из-за России
05:32 30.11.2025 (обновлено: 11:14 30.11.2025)
"Придется заплатить": на Западе раскрыли, на что пошел Макрон из-за России
Политик Лелуш: Запад безрассудно отрицает поражение на Украине

© Getty Images / Anadolu/Halil SagirkayaПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Halil Sagirkaya
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Пиар-ходы президента Франции Эммануэля Макрона, связанные с непререкаемой поддержкой киевского режима, и провозглашенная стратегия держав Запада отныне не могут скрыть реальность конфликта с Россией, в котором невозможно победить, написал бывший государственный секретарь президента Пятой Республики Пьер Лелуш в статье на страницах издания Valeurs Actuelles.
«
"Война развивается на местах самым худшим образом для Киева. И в это время Франция объявляет о долгосрочной поддержке Украины. <…> Высокопоставленные французские военные, включая начальника Генерального штаба генерала Мандона, предсказывают столкновение через три-четыре года с Россией. Но в чем смысл этой безрассудной спешки? Правда в том, что Россия утверждается в качестве лидера постзападного мира… <…> А европейцам придется платить цену за этот проигрышный конфликт, который они и так не контролируют", — рассказал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
На Западе заговорили о войне с Россией после решения Макрона
28 ноября, 16:07
Именно поэтому, по мнению политика, лидер Франции и прочие главы европейских государств просто не могут перейти к осуществлению политики, основанной на реальности, так как это в одночасье будет означать крах всего западного истеблишмента.
«
"Отсюда и безрассудное отрицание: Макрон, как и большинство его коллег, отказывается признать, что игра на Украине окончена, потому что это поражение — и их тоже", — резюмирует Лелуш.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее заявляла, что Запад закрепил себя в статусе стороны украинского конфликта, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел Сергей Лавров допускал, что некоторые из этих людей могут быть кадровыми военными.
Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Во Франции рассказали, как приезд Зеленского навредил стране
21 ноября, 07:23
 
