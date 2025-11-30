Клуб Месси обыграл "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф MLS

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Интер Майами" одержал победу над "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча во Флориде завершилась со счетом 5:1 в пользу "Интер Майами". В составе победителей хет-трик оформил Тадео Альенде (14, 23 и 89-я минуты), также мячи забили Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). У "Нью-Йорк Сити" отличился Джастин Хак (37).
30 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
14’ • Тадео Альенде
23’ • Тадео Альенде
67’ • Mateo Silvetti
83’ • Теласко Сеговия
89’ • Тадео Альенде
(Yannick Bright)
37’ • Джастин Хаак
Нападающий Лионель Месси оформил 405-й ассист в карьере, обойдя Ференца Пушкаша. Аргентинец стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру.
"Интер Майами", дебютировавший в MLS в 2020 году, впервые в своей истории сыграет в финале плей-офф. Команда встретится с "Ванкувер Уайткэпс" 6 декабря.
