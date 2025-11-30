Рейтинг@Mail.ru
Клуб Месси обыграл "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф MLS
Футбол
 
08:29 30.11.2025 (обновлено: 11:43 30.11.2025)
Клуб Месси обыграл "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф MLS
Клуб Месси обыграл "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф MLS
"Интер Майами" одержал победу над "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS). РИА Новости Спорт, 30.11.2025
/20251019/messi--2049187965.html
Новости
спорт, флорида, лионель месси, интер, нью-йорк сити, ванкувер уайткэпс, mls
Футбол, Спорт, Флорида, Лионель Месси, Интер, Нью-Йорк Сити, Ванкувер Уайткэпс, MLS
Клуб Месси обыграл "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф MLS

"Интер Майами" разгромил "Нью-Йорк Сити" и вышел в финал плей-офф MLS

Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Лионель Месси. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. "Интер Майами" одержал победу над "Нью-Йорк Сити" в полуфинале плей-офф североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).
Встреча во Флориде завершилась со счетом 5:1 в пользу "Интер Майами". В составе победителей хет-трик оформил Тадео Альенде (14, 23 и 89-я минуты), также мячи забили Матео Сильветти (67) и Теласко Сеговия (83). У "Нью-Йорк Сити" отличился Джастин Хак (37).
MLS
30 ноября 2025 • начало в 02:00
Завершен
Интер Майами
5 : 1
Нью-Йорк Сити
14‎’‎ • Тадео Альенде
23‎’‎ • Тадео Альенде
(Жорди Альба)
67‎’‎ • Mateo Silvetti
(Лео Месси)
83‎’‎ • Теласко Сеговия
(Жорди Альба)
89‎’‎ • Тадео Альенде
(Yannick Bright)
37‎’‎ • Джастин Хаак
(Макси Моралес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Нападающий Лионель Месси оформил 405-й ассист в карьере, обойдя Ференца Пушкаша. Аргентинец стал игроком с наибольшим количеством результативных передач за карьеру.
"Интер Майами", дебютировавший в MLS в 2020 году, впервые в своей истории сыграет в финале плей-офф. Команда встретится с "Ванкувер Уайткэпс" 6 декабря.
