Рейтинг@Mail.ru
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
07:37 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/luna-2058688550.html
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт - РИА Новости, 30.11.2025
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт
Страны ждёт жёсткая схватка за Луну, эта планета вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T07:37:00+03:00
2025-11-30T07:37:00+03:00
наука
луна
россия
сша
федор юрчихин
айзек азимов
михаил ковальчук
курчатовский институт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_370:0:2989:1473_1920x0_80_0_0_e8847284d8fd8dc8e455d83fab9011ef.jpg
https://ria.ru/20251130/luna-2058674521.html
https://ria.ru/20251129/luna-2058545330.html
https://ria.ru/20251104/putin-2052849535.html
луна
россия
сша
космос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/12/1966861637_707:0:2754:1535_1920x0_80_0_0_2f2555b1a7bc227eb26dc67e208aa2bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
луна, россия, сша, федор юрчихин, айзек азимов, михаил ковальчук, курчатовский институт, роскосмос, космос, наука
Наука, Луна, Россия, США, Федор Юрчихин, Айзек Азимов, Михаил Ковальчук, Курчатовский институт, Роскосмос, Космос, Наука
Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт

Юрчихин: Луна вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий

© AP Photo / Nardus EngelbrechtЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© AP Photo / Nardus Engelbrecht
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Страны ждёт жёсткая схватка за Луну, эта планета вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
"Как человек, хоть чуть-чуть разбирающийся в теме космоса, я могу сказать: было бы замечательно, чтобы человечество когда-нибудь осознало, что работать вместе гораздо легче и плодотворнее, чем работать в одиночку. Но учитывая, что, например, США определили, что те районы, в которых они садились на "Аполлоне", принадлежат им, то есть прогноз реальный", - сказал космонавт.
Космонавт Роскосмоса Федор Юрчихин - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
02:24
"Борьба за Луну, а если еще и на Луне найдется что-то достойное (в плане полезных ископаемых - ред), она будет достаточно жесткой. Это надо понимать", - подчеркнул Юрчихин, отвечая на вопрос, должна ли Луна, как, например, Антарктида, быть зоной свободной от территориальных претензий.
Он отметил, что есть одна планета, которая населена существами, называющие себя разумными, но всю свою историю они уничтожают себе подобных. Юрчихин напомнил, что фантаст Айзек Азимов придумал три закона робототехники, а затем ещё и нулевой закон.
"И главный закон - это не навредить человеку. Робот не имеет права убить человека, навредить человеку. Скажите, пожалуйста, сегодня кто-нибудь закон Айзека Азимова (помнит – ред.)? Сегодня роботы создаются для того, чтобы убивать живых людей. Что будет с искусственным интеллектом? Для чего он будет, в первую очередь, предназначен? Безусловно, для военных действий. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - отметил космонавт.
"Я бы очень хотел увидеть, что человечество дойдет до такой степени, когда научится совместно разрабатывать, использовать, делать. Но понятие колониализм замыливается, а на самом деле оно есть. И сильные государства мира сегодня будут всячески препятствовать тому, чтобы молодые государства развивались", - сказал Юрчихин.
Луна - РИА Новости, 1920, 29.11.2025
Отрицать на сто процентов наличие жизни на Луне не стоит, заявил космонавт
Вчера, 02:32
"Поэтому я бы хотел, чтобы Луну осваивали все вместе и на Луне были другие законы, неземные. Это говорит мое сердце. Мой разум говорит, что нас ждет впереди жесткая схватка. Я не вижу сегодня даже маленьких предпосылок к тому, что Луна будет осваиваться совместно", - отметил летчик-космонавт.
В настоящее время целый ряд стран реализует различные программы по освоению Луны, включая строительство баз и поселений. По словам президента Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаила Ковальчука, Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос.
Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса.
Согласно предварительным планам, международная лунная исследовательская станция должна быть создана к 2035 году. В конце прошлого года "Роскосмос" сообщал, что российскую ядерную энергоустановку для международной научной лунной станции планируется доставить туда в 2033-2035 годах.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал, какие технологии помогут при создании станции на Луне
4 ноября, 22:09
 
НаукаЛунаРоссияСШАФедор ЮрчихинАйзек АзимовМихаил КовальчукКурчатовский институтРоскосмосКосмосНаука
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала