Схватка за освоение Луны будет жесткой, заявил космонавт

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя - РИА Новости. Страны ждёт жёсткая схватка за Луну, эта планета вряд ли будет зоной, свободной от территориальных претензий, сообщил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

"Как человек, хоть чуть-чуть разбирающийся в теме космоса, я могу сказать: было бы замечательно, чтобы человечество когда-нибудь осознало, что работать вместе гораздо легче и плодотворнее, чем работать в одиночку. Но учитывая, что, например, США определили, что те районы, в которых они садились на "Аполлоне", принадлежат им, то есть прогноз реальный", - сказал космонавт.

"Борьба за Луну, а если еще и на Луне найдется что-то достойное (в плане полезных ископаемых - ред), она будет достаточно жесткой. Это надо понимать", - подчеркнул Юрчихин , отвечая на вопрос, должна ли Луна, как, например, Антарктида , быть зоной свободной от территориальных претензий.

Он отметил, что есть одна планета, которая населена существами, называющие себя разумными, но всю свою историю они уничтожают себе подобных. Юрчихин напомнил, что фантаст Айзек Азимов придумал три закона робототехники, а затем ещё и нулевой закон.

"И главный закон - это не навредить человеку. Робот не имеет права убить человека, навредить человеку. Скажите, пожалуйста, сегодня кто-нибудь закон Айзека Азимова (помнит – ред.)? Сегодня роботы создаются для того, чтобы убивать живых людей. Что будет с искусственным интеллектом? Для чего он будет, в первую очередь, предназначен? Безусловно, для военных действий. Я в этом нисколько не сомневаюсь", - отметил космонавт.

"Я бы очень хотел увидеть, что человечество дойдет до такой степени, когда научится совместно разрабатывать, использовать, делать. Но понятие колониализм замыливается, а на самом деле оно есть. И сильные государства мира сегодня будут всячески препятствовать тому, чтобы молодые государства развивались", - сказал Юрчихин.

"Поэтому я бы хотел, чтобы Луну осваивали все вместе и на Луне были другие законы, неземные. Это говорит мое сердце. Мой разум говорит, что нас ждет впереди жесткая схватка. Я не вижу сегодня даже маленьких предпосылок к тому, что Луна будет осваиваться совместно", - отметил летчик-космонавт.

В настоящее время целый ряд стран реализует различные программы по освоению Луны, включая строительство баз и поселений. По словам президента Национального исследовательского центра " Курчатовский институт Михаила Ковальчука , Луна должна стать "хабом" для отработки технологий, с помощью которых можно будет осуществлять полеты в дальний космос.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в интервью РИА Новости сообщил, что Россия планирует доставить на Луну атомную энергетическую станцию малой мощности для обеспечения энергией космической станции на естественном спутнике Земли и отработки технологий для дальнейшего освоения космоса.