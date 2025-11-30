https://ria.ru/20251130/luna-2058674521.html
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне - РИА Новости, 30.11.2025
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
Планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны, заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор...
Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне
Юрчихин: планы НАСА построить к 2035 году деревню на Луне нереальны
БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя. - РИА Новости. Планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны, заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.
"Это нереально абсолютно", - сказал он.
"У нас нет нормальной концепции построения поселений. Нет разработанных средств доставки (грузов - ред.)... Например, жилой модуль - это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить", - добавил космонавт.
"Поговорить всегда можно. А реализовать это?" - задался вопросом Юрчихин
.
Ранее врио главы американского космического агентства НАСА
Шон Даффи сообщил, что США
хочет построить деревню на Луне
, в которой смогут жить люди, к 2035 году. После этого НАСА планирует семимильными шагами идти к высадке на Марс
.