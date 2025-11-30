Космонавт Юрчихин оценил планы НАСА построить деревню на Луне

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 ноя. - РИА Новости. Планы НАСА построить деревню на Луне, в которой смогут жить люди уже в 2035 году, абсолютно нереальны, заявил РИА Новости Герой России, летчик-космонавт Федор Юрчихин.

"У нас нет нормальной концепции построения поселений. Нет разработанных средств доставки (грузов - ред.)... Например, жилой модуль - это как модуль станции, это порядка 12-20 тонн. А мы самое большее, что сажали, это луноходы, которые весят меньше тонны. А этот модуль мы ещё должны мягко посадить", - добавил космонавт.