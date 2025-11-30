Рейтинг@Mail.ru
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского - РИА Новости, 30.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 30.11.2025
https://ria.ru/20251130/livan-2058777778.html
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского - РИА Новости, 30.11.2025
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского
Сотни участников скаутской юношеской организации "Имам Махди", относящейся к ливанскому движению "Хезболлах", приняли участие в торжественной встрече папы... РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T19:22:00+03:00
2025-11-30T19:22:00+03:00
в мире
бейрут
ливан
ближний восток
джозеф аун
хасан насрулла
хезболла
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029887624_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3905c0313c491f1f2507852f6fad0d83.jpg
https://ria.ru/20251123/beyrut-2056981541.html
https://ria.ru/20251127/vatikan-2057867708.html
https://ria.ru/20251123/hezbolla-2057001380.html
бейрут
ливан
ближний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029887624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_02bbb8cd1a645481f3c1873426a5c915.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бейрут, ливан, ближний восток, джозеф аун, хасан насрулла, хезболла
В мире, Бейрут, Ливан, Ближний Восток, Джозеф Аун, Хасан Насрулла, Хезболла
В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского

В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" приняли участие во встрече папы Римского

© Getty Images / Franco OrigliaПапа римский Лев XIV
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© Getty Images / Franco Origlia
Папа римский Лев XIV. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотни участников скаутской юношеской организации "Имам Махди", относящейся к ливанскому движению "Хезболлах", приняли участие в торжественной встрече папы Римского Льва XIV в южном пригороде Бейрута при его проезде из аэропорта в президентский дворец в Баабде, передает корреспондент РИА Новости.
Понтифик прибыл в ливанскую столицу в воскресенье во второй половине дня из Турции. На улицах Бейрута его встречали тысячи местных жителей. Маршрут кортежа проходил через южный пригород Бейрута, где преимущественно проживают шииты-мусульмане, и который осенью прошлого года подвергался массированным бомбардировкам Израиля.
На месте израильского авиаудара по жилому дому в южном пригороде Бейрута - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Число жертв израильской атаки на пригород Бейрута увеличилось
23 ноября, 19:43
"Сегодня мы в сердце Дахии (южного пригорода Бейрута - ред.) последователи Хасана Насруллы (убитого в 2024 году лидера "Хезболлах" - ред.) встречаем папу Римского Льва XIV. Это послание о необходимости совместной жизни в мире и уважении всех религий и конфессий",- сказал РИА Новости замглавы скаутского движения "Имама Махди" Мунир Юнис.
Сотни детей с флагами Ливана, Ватикана и движения "Хезболлах" выстроились в живую цепочку вдоль дороги, по которой проехала колонна с президентом Ливана и понтификом.
Визит папы Римского в Ливан будет проходить под девизом мира. В первый день после прибытия в международный аэропорт Бейрута запланирована встреча с президентом страны Джозефом Ауном.
На второй день, 1 декабря, Лев XIV посетит город Анайя, где находятся мощи почитаемого среди католиков святого Шарбеля. Во второй половине дня в центре Бейрута у главной мечети страны Мухаммеда аль-Амина запланирована встреча понтифика с представителями ливанского мусульманского духовенства. А в завершающий день визита, 2 декабря, папа Римский отслужит мессу под открытым небом на набережной Бейрута.
Папа римский Лев XIV - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
Папа римский запретил католикам многоженство
27 ноября, 01:20
По данным пресс-службы президентского дворца, для освещения визита понтифика в Ливан зарегистрировались более 1 300 ливанских и иностранных журналистов. При этом правительство приняло решение сделать 1 и 2 декабря официальными выходными днями для государственных и частных учреждений.
В Бейруте и в других районах страны, куда запланирован визит Льва XIV, введены повышенные меры безопасности с привлечением армии и служб внутренней безопасности. А национальные операторы сотовой связи развернули дополнительные мобильные вышки для поддержания бесперебойной работы мобильного интернета и связи в моменты пиковой нагрузки в местах массового скопления людей.
Ливан является единственным государством Ближнего Востока, где христиане сохраняют значительное демографическое и политическое влияние, вплоть до закрепления за ними высших государственных должностей по конфессиональному принципу, включая пост президента страны. Маронитская церковь по-прежнему остается крупнейшей христианской общиной наряду с православными, католиками и протестантами. Несмотря на миграцию и демографические изменения последних десятилетий, христианские общины, которые представляют около трети населения Ливана, продолжают играть активную роль в политике, экономике, образовании и медиасфере, обеспечивая Ливану уникальное культурное многообразие и статус одного из главных центров христианства на Ближнем Востоке.
Хайсама Али Табтаби - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Хезболла" подтвердила гибель высокопоставленного командующего
23 ноября, 22:29
 
В миреБейрутЛиванБлижний ВостокДжозеф АунХасан НасруллаХезболла
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала