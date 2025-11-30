В Бейруте сотни скаутов "Хезболлы" встретили папу Римского

БЕЙРУТ, 30 окт - РИА Новости, Михаил Алаеддин. Сотни участников скаутской юношеской организации "Имам Махди", относящейся к ливанскому движению "Хезболлах", приняли участие в торжественной встрече папы Римского Льва XIV в южном пригороде Бейрута при его проезде из аэропорта в президентский дворец в Баабде, передает корреспондент РИА Новости.

Понтифик прибыл в ливанскую столицу в воскресенье во второй половине дня из Турции . На улицах Бейрута его встречали тысячи местных жителей. Маршрут кортежа проходил через южный пригород Бейрута, где преимущественно проживают шииты-мусульмане, и который осенью прошлого года подвергался массированным бомбардировкам Израиля

"Сегодня мы в сердце Дахии (южного пригорода Бейрута - ред.) последователи Хасана Насруллы (убитого в 2024 году лидера " Хезболлах " - ред.) встречаем папу Римского Льва XIV. Это послание о необходимости совместной жизни в мире и уважении всех религий и конфессий",- сказал РИА Новости замглавы скаутского движения "Имама Махди" Мунир Юнис.

Сотни детей с флагами Ливана Ватикана и движения "Хезболлах" выстроились в живую цепочку вдоль дороги, по которой проехала колонна с президентом Ливана и понтификом.

Визит папы Римского в Ливан будет проходить под девизом мира. В первый день после прибытия в международный аэропорт Бейрута запланирована встреча с президентом страны Джозефом Ауном

На второй день, 1 декабря, Лев XIV посетит город Анайя, где находятся мощи почитаемого среди католиков святого Шарбеля. Во второй половине дня в центре Бейрута у главной мечети страны Мухаммеда аль-Амина запланирована встреча понтифика с представителями ливанского мусульманского духовенства. А в завершающий день визита, 2 декабря, папа Римский отслужит мессу под открытым небом на набережной Бейрута.

По данным пресс-службы президентского дворца, для освещения визита понтифика в Ливан зарегистрировались более 1 300 ливанских и иностранных журналистов. При этом правительство приняло решение сделать 1 и 2 декабря официальными выходными днями для государственных и частных учреждений.

В Бейруте и в других районах страны, куда запланирован визит Льва XIV, введены повышенные меры безопасности с привлечением армии и служб внутренней безопасности. А национальные операторы сотовой связи развернули дополнительные мобильные вышки для поддержания бесперебойной работы мобильного интернета и связи в моменты пиковой нагрузки в местах массового скопления людей.