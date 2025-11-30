Рейтинг@Mail.ru
17:14 30.11.2025 (обновлено: 19:47 30.11.2025)
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии
Литва обратилась к ЕК с требованием в отношении Белоруссии

Литва просит ЕС помочь вернуть грузовики из Белоруссии, введя новые санкции

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Министерства иностранных дел и транспорта Литвы обратились в Еврокомиссию (ЕК) с просьбой оказать содействие в возвращении своих фур, застрявших на территории Белоруссии, сообщает агентство BNS.
"В письме <…> содержится просьба разработать и представить последовательный план действий ЕС по оказанию помощи европейским перевозчикам в Белоруссии", — говорится в материале.
Игналинская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
Литва ответила на запрос Белоруссии об инциденте на Игналинской АЭС
Вчера, 11:08
Также Литва разрабатывает новые санкции в отношении Белоруссии.
Госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович заявил, что литовские грузовики продолжают оставаться на белорусской территории после открытия погранпунктов из-за нежелания Вильнюса идти на диалог на политическом уровне. По поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко он встретился с водителями. В ходе состоявшегося во вторник доклада главе государства госсекретарь сообщил, что на спецстоянках находятся более 1,8 тысячи большегрузов с литовской регистрацией. Лукашенко заявил, что ситуация на границе должна быть разрешена дипломатическими ведомствами двух стран.
Здание Министерства иностранных дел Белоруссии - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Белоруссия потребовала от Литвы данные о ЧП на Игналинской АЭС
28 ноября, 17:52
 
