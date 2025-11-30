Литва ответила на запрос Белоруссии об инциденте на Игналинской АЭС

Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. В 2024 году государственная инспекция по безопасности в сфере атомной энергетики Литвы выдала АЭС лицензию на демонтаж блоков и хранилищ отработанного топлива. Демонтаж первого реактора электростанции собираются начать в 2027 году, а второго — в 2029. Завершение работ по закрытию объекта намечено на 2038 год. Общая стоимость составит примерно 3,3 миллиарда евро.