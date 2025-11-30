Литва ответила на запрос Белоруссии об инциденте на Игналинской АЭС

МИНСК, 30 ноя - РИА Новости. Литовская сторона ответила на запрос МЧС Белоруссии об инциденте на Игналинской атомной электростанции, сообщило министерство.
Ранее литовские СМИ сообщили, что с расположенной в четырех километрах от белорусской границы Игналинской АЭС во вторник в подразделение департамента пожарной безопасности и спасения при МВД Литвы поступило сообщение о возгорании здания на территории станции. МИД Белоруссии в пятницу потребовал от Вильнюса немедленно предоставить полные данные об инциденте на Игналинской АЭС.
"МЧС получило ответ от литовской стороны на запрос об инциденте на территории Игналинской атомной электростанции", - говорится в сообщении.
Согласно информации литовской стороны, в блоке фильтрации воздуха дробеструйной установки комплекса первичной переработки радиоактивных отходов произошло возгорание. Пожар был потушен, пострадавших нет, выброса радиоактивных материалов не произошло.
"Событие предварительно классифицируется как "ниже шкалы" по международной шкале ядерных и радиологических событий МАГАТЭ. Внешняя помощь не потребовалась", - говорится в сообщении белорусского спасательного ведомства.
Игналинская атомная электростанция была закрыта в 2009 году по требованию Евросоюза. Затем начались работы по ее выводу из эксплуатации. В 2024 году государственная инспекция по безопасности в сфере атомной энергетики Литвы выдала АЭС лицензию на демонтаж блоков и хранилищ отработанного топлива. Демонтаж первого реактора электростанции собираются начать в 2027 году, а второго — в 2029. Завершение работ по закрытию объекта намечено на 2038 год. Общая стоимость составит примерно 3,3 миллиарда евро.