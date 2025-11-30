Рейтинг@Mail.ru
Европа сорвала предыдущие договоренности по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2025
14:02 30.11.2025
Европа сорвала предыдущие договоренности по Украине, заявил Лавров
Европа сорвала предыдущие договоренности по Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 30.11.2025
Европа сорвала предыдущие договоренности по Украине, заявил Лавров
Европа сорвала все предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 30.11.2025
в мире
россия
европа
украина
владимир зеленский
сергей лавров
верховная рада украины
в мире, россия, европа, украина, владимир зеленский, сергей лавров, верховная рада украины
В мире, Россия, Европа, Украина, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Верховная Рада Украины
Европа сорвала предыдущие договоренности по Украине, заявил Лавров

Лавров: Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию на Украине

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Европа сорвала все предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года... ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила минские договоренности... Ну и, конечно, в крайний раз это было в апреле 22-го года, когда по требованию (экс-премьера Великобритании - ред.) Бориса Джонсона, при полном непротивлении - если не согласии - Европы, провалились стамбульские договоренности", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров рассказал, как работает пропагандистская машина Запада
25 ноября, 14:55
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.
Глава МИД Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
Лавров высмеял реакцию европейских лидеров на идею перемирия на Украине
26 марта, 00:47
 
