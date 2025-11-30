МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Европа сорвала все предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европа провалила изначальную договоренность об урегулировании от февраля 2014 года... ничего не сделала, когда оппозиционеры забрали на утро после подписания бумаги все правительственные учреждения. Европа точно так же провалила минские договоренности... Ну и, конечно, в крайний раз это было в апреле 22-го года, когда по требованию (экс-премьера Великобритании - ред.) Бориса Джонсона, при полном непротивлении - если не согласии - Европы, провалились стамбульские договоренности", - сказал он журналисту телеканала "Россия 1" Павлу Зарубину.
Ранее глава фракции партии Владимира Зеленского "Слуга народа" в Верховной раде и член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке Давид Арахамия отметил, что военные действия на Украине могли завершиться еще весной 2022 года, однако украинские власти не согласились на нейтралитет страны. После переговоров с российской стороной в Стамбуле бывший премьер Великобритании Борис Джонсон призвал руководство в Киеве ничего не подписывать с РФ и "просто воевать".
В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин ранее рассказывал, что переговоры с Украиной в 2022 году были почти завершены, но после отвода российских войск от Киева украинская сторона "выбросила" все договоренности, а затем Владимир Зеленский законодательно запретил вести переговоры с Россией.