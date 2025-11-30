https://ria.ru/20251130/laureat-2058763134.html
Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта
Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта - РИА Новости, 30.11.2025
Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта
Первым лауреатом Литературной премии БРИКС стала писательница Сальва Бакр из Египта, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T17:22:00+03:00
2025-11-30T17:22:00+03:00
2025-11-30T17:23:00+03:00
хабаровск
египет
хабаровский край
алексей варламов
брикс
культура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058762656_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_88a2e271ed198e87a854bb821bb59e8a.jpg
https://ria.ru/20251028/literatura-2051070382.html
https://ria.ru/20250419/forum-2012230738.html
хабаровск
египет
хабаровский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1e/2058762656_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_b225d70339699ce65e57c3a7f7a83667.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
хабаровск, египет, хабаровский край, алексей варламов, брикс
Хабаровск, Египет, Хабаровский край, Алексей Варламов, БРИКС, Культура
Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта
Египетская писательница Бакр стала первым лауреатом Литературной премии БРИКС
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Первым лауреатом Литературной премии БРИКС стала писательница Сальва Бакр из Египта, сообщили РИА Новости в пресс-службе премии.
«
"Тридцатого ноября 2025 года в Хабаровске
объявлено имя первого лауреата Литературной премии БРИКС
. По итогам голосования международного жюри победителем стала египетская писательница Сальва Бакр – одна из ведущих фигур современной арабской прозы, автор семи сборников рассказов, семи романов и пьесы, чьи произведения переведены на многие европейские языки", - говорится в сообщении.
Торжественная церемония объявления победителя прошла в Городском дворце культуры Хабаровска в рамках Фестиваля искусств стран БРИКС, который проходил в Хабаровске с 26 по 30 ноября, став главным его событием, напомнили организаторы. В малом зале ГДК собрались представители администрации Хабаровского края
, дипломаты, писатели, издатели и общественные деятели из стран БРИКС и государств‑партнёров.
От России
на премию был номинирован писатель Алексей Варламов
.
Награждение победителя состоится в ближайшее время, он получит денежный приз - 1 миллион рублей.
Литературная премия БРИКС – новая международная награда, учреждённая в ноябре 2024 года на форуме БРИКС "Традиционные ценности". Премия поддерживает современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран БРИКС, и способствует развитию переводов и изданию литературы на языках стран‑участниц и государств глобального большинства.