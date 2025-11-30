Первую литературную премию БРИКС получила писательница из Египта

Награждение победителя состоится в ближайшее время, он получит денежный приз - 1 миллион рублей.

Литературная премия БРИКС – новая международная награда, учреждённая в ноябре 2024 года на форуме БРИКС "Традиционные ценности". Премия поддерживает современных авторов, чьи произведения отражают культурные и духовные ценности народов стран БРИКС, и способствует развитию переводов и изданию литературы на языках стран‑участниц и государств глобального большинства.