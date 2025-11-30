Рейтинг@Mail.ru
Константинов назвал заявление ЕП о статусе Крыма абсурдом - РИА Новости, 30.11.2025
17:30 30.11.2025
Константинов назвал заявление ЕП о статусе Крыма абсурдом
Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал абсурдом заявление Европарламента об отказе признавать российский статус Крыма РИА Новости, 30.11.2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал абсурдом заявление Европарламента об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов России.
Ранее евродепутаты приняли резолюцию по украинскому урегулированию, в которую включили обещание никогда не признавать новые регионы РФ и заявление, согласно которому любое мирное соглашение по Украине должно предусматривать вывод российских сил из Крыма и Донбасса.
"Это абсурдное заявление, направленное на срыв мирных переговоров по урегулированию украинского кризиса", - сказал Константинов.
По его словам, Европарламент не обладает никакими правами, и их заявление не более чем бумагомарательство.
"Все их заявления — не более чем слова, которые не имеют отношения к реальной политике", - сказал глава парламента.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
