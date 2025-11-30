Константинов назвал заявление ЕП о статусе Крыма абсурдом

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов в комментарии РИА Новости назвал абсурдом заявление Европарламента об отказе признавать российский статус Крыма и новых регионов России.

"Все их заявления — не более чем слова, которые не имеют отношения к реальной политике", - сказал глава парламента.