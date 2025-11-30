В Польше показали карту Украины без Крыма

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor, запись опубликовали на его сайте.
"На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний", — говорится в описании к телеигре на сайте.
Один из участников быстро справился с этой задачей, обогнав другого.
Ранее, в сентябре, популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украины без Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Москвой демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".