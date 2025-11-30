Ваш браузер не поддерживает данный формат видео.

В Польше показали карту Украины без Крыма

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польский телеканал Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor, запись опубликовали на его сайте.

В одном из эпизодов развлекательной телеигры двое игроков состязались в знании географии, пытаясь угадать страны по контурным очертаниям на экране. Когда на карте появилась Украина Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом.

"На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний", — говорится в описании к телеигре на сайте.

Один из участников быстро справился с этой задачей, обогнав другого.

Ранее, в сентябре, популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украины без Крыма.