В Польше показали карту Украины без Крыма - РИА Новости, 30.11.2025
15:57 30.11.2025 (обновлено: 16:51 30.11.2025)
В Польше показали карту Украины без Крыма
Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor, запись опубликовали на его сайте. РИА Новости, 30.11.2025
2025-11-30T15:57:00+03:00
2025-11-30T16:51:00+03:00
в мире
республика крым
украина
россия
владимир путин
оон
польша
республика крым
украина
россия
польша
В Польше показали карту Украины без Крыма

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Польский телеканал TVN показал карту Украины без Крыма во время выпуска развлекательной программы The Floor, запись опубликовали на его сайте.
В одном из эпизодов развлекательной телеигры двое игроков состязались в знании географии, пытаясь угадать страны по контурным очертаниям на экране. Когда на карте появилась Украина, Крым был отображен отдельно и выделен другим цветом.
"На экране отображаются контуры стран и единственная подсказка для участников — соседние государства. Вы должны угадать страну, действуя быстро, уверенно и без колебаний", — говорится в описании к телеигре на сайте.
Один из участников быстро справился с этой задачей, обогнав другого.
Ранее, в сентябре, популярная американская телепередача "Позднее шоу" с ведущим Стивеном Кольбером в одном из своих выпусков показала карту Украины без Крыма.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Москвой демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно".
Обсуждения
Заголовок открываемого материала